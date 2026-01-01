Borular için emme hortumu | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-360.0Pompaların, emme kısmındaki borularla veya kuyularla bağlantısı için, kullanıma hazır, vakuma dirençli emme hortumu. evlerde kullanım için, yüksek basınç pompalarına yöneliktir.
Uzunluk (m)
0.6
Çap
3/4″
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
600 x 50 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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