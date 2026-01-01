Borular için emme hortumu | Kärcher

Genel kullanıma yönelik, kullanıma hazır, 3/4”, 0,5 m vakuma dirençli spiral hortum. evlerde kullanıma yönelik, yüksek basınç pompalarının emme kısmıyla bağlantı için uygundur. Her iki uçta da, 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan emme hortumu. Kalıcı kurulumlarda gürültünün önemli ölçüde azaltılması için yüksek oranda esnektir. Not: Emme hortumu, basınç hortumu olarak kullanılamaz!