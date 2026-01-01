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    sarnıç pompası BP 2 Cistern | Kärcher

    Kärcher submersible pump with yellow float switch, surrounded by various black hose connectors.

    sarnıç pompası

    BP 2 Cistern

    Sipariş numarası: 1.645-420.0

    Sağlam paslanmaz çelik gövdeli BP 2 Cistern, bir sarnıçtan yağmur suyu kullanarak bahçe sulaması için ideal daldırma basınç pompasıdır. Hortum bağlantı seti ve şamandıra dahildir.