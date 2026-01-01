sarnıç pompası BP 2 Cistern | Kärcher

BP 2 Cistern, bahçe sulama amacıyla alternatif su kaynaklarının kullanımı için mükemmeldir. Yağmur, kuyu veya yeraltı sularının hedeflenen kullanımı ile bol miktarda içme suyu tasarrufu sağlanabilir. Paslanmaz çelikten yapılmış pompa gövdesi, dişli konektör ve taşıma kolu son derece sağlamdır. Örneğin kuyuya indirmek için pompaya bir halat takılabilir. Dalgıç basınç pompası, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı önleyen entegre bir ön filtre ve bir şamandıra anahtarına sahiptir. Anahtarlama seviyesi ayarlanabilir. 3/4 "ve 1" hortumların pompaya kolayca bağlanabildiği bir hortum bağlantı seti ve entegre çek valf. tedarik kapsamına dahildir.

Paslanmaz çelik pompa gövdesi, vidalı bağlantıları ve taşıma kolu Uzun ömürlü ve dayanıklılığının yanı sıra kullanımı kolay Kolay bağlantı aparatı 3/4" ve 1" hortumun pompaya hızlı bağlanması Entegreli ön filtre Kirlere karşı pompayı koruyarak kullanım ömrünü arttırır Sabit kablolu şamandıra Basit seviye ayarlama