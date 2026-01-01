sarnıç pompası BP 2 Cistern | Kärcher

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sarnıç pompası
Sipariş numarası: 1.645-420.0Sağlam paslanmaz çelik gövdeli BP 2 Cistern, bir sarnıçtan yağmur suyu kullanarak bahçe sulaması için ideal daldırma basınç pompasıdır. Hortum bağlantı seti ve şamandıra dahildir.
Nominal giriş gücü (W)
800
Azami su debisi (l/sa)
5700
Taşıma kafası (m)
32
Basınç (Bar)
max. 3.2
Emiş derinliği (m)
7
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
10
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
130 x 130 x 475
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri