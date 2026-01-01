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    Bahçe pompası BP 2 Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher garden pump with black inlet and handle, featuring the Kärcher logo on the side.

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    Bahçe pompası

    BP 2 Garden

    Sipariş numarası: 1.645-350.0

    Güçlü ve dayanıklı: BP 2 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar, tanklar vb. alternatif su kaynaklarından bahçe sulaması için ideal giriş seviyesi ve çevre dostu bir çözümdür.