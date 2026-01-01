Bahçe pompası BP 3 Garden | Kärcher

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Bahçe pompası
Sipariş numarası: 1.645-351.0Dayanıklı ve güçlü BP 3 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar veya tanklar gibi alternatif kaynaklardan su kullanarak ekolojik ve ekonomik bahçe sulaması için mükemmeldir.
Nominal giriş gücü (W)
800
Azami su debisi (l/sa)
3500
Taşıma kafası (m)
40
Basınç (Bar)
max. 4
Emiş derinliği (m)
8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
1.5
Motor Gücü (V)
230 - 240
Frekans (Hz)
50
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
8.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
220 x 405 x 260
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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Kılavuz
Uygulama alanları