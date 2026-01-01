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    Bahçe pompası BP 3 Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher garden pump with black nozzle and handle, featuring the Kärcher logo on the side.

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    Bahçe pompası

    BP 3 Garden

    Sipariş numarası: 1.645-351.0

    Dayanıklı ve güçlü BP 3 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar veya tanklar gibi alternatif kaynaklardan su kullanarak ekolojik ve ekonomik bahçe sulaması için mükemmeldir.