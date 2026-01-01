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    Bahçe pompası BP 3 Garden Set Plus | Kärcher

    Yellow Kärcher garden pump with hoses and connectors on a white background.

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    Bahçe pompası

    BP 3 Garden Set Plus

    Sipariş numarası: 1.645-357.0

    Emiş ve bahçe hortumu seti sayesinde BP 3 Garden Set Plus anında kullanıma hazırdır. Dayanıklı ve güçlü bahçe pompası, tank / su depolarından sulama yapmak için idealdir.