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    Evsel su temini BP 3 Home | Kärcher

    Kärcher water pump with black tank, yellow motor, and pressure gauge, set on a white background.

    Evsel su temini

    BP 3 Home

    Sipariş numarası: 1.645-365.0

    Entegre basınç dengeleme kabı ile güçlü BP 3 Ev pompası otomatik olarak tüm ev boyunca düşük maliyetli su pompalar.