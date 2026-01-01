Evsel su temini BP 3.200 Home | Kärcher

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Evsel su temini
Sipariş numarası: 1.645-750.0Entegre basınç dengeleme tankına sahip güçlü Kärcher BP 3.200 Home hidrofor pompası, ekonomik geri kazanılmış suyu ev genelinde tam otomatik olarak pompalar.
Nominal giriş gücü (W)
600
Azami su debisi (l/sa)
3200
Taşıma kafası (m)
36
Basınç (Bar)
max. 3.6
Çalışma basıncı (Bar)
1.5 - 2.8
Azami emiş yüksekliği (m)
8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
10.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
12.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
439 x 269 x 517
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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