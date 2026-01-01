Evsel su temini BP 3.200 Home | Kärcher

Çamaşır makineleri, sifonlar ve benzeri yerler için düşük maliyetli geri kazanılmış su: Kärcher BP 3.200 Home hidrofor pompası, kendini kanıtlamış Kärcher kalitesiyle göz doldurur ve evde güvenilir bir kullanım suyu temini sağlar. Bu sayede kuyu veya sarnıç gibi alternatif su kaynaklarına kolayca erişilebilir; bu kaynaklar tam otomatik, yeterli basınçta ve etkileyici bir sevk miktarıyla güvenilir ve konforlu bir şekilde kullanılabilir. BP 3.200 Home, ihtiyaca göre otomatik olarak devreye girer ve ardından tekrar kapanır. Çekvalf ve entegre basınç göstergesi; 19 litrelik basınç dengeleme tankı ve termal koruma gibi kapsamlı donanımın ayrılmaz birer parçasıdır. Taşıma sapı, cihazın kolayca taşınmasını ve yönlendirilmesini sağlar. Pompanın güvenli bir şekilde durmasını sağlamak amacıyla, pompa ayakları vidalarla zemine sabitlenebilir. BP 3.200 Home, pompanın üzerinde yer alan açma/kapama şalteri kullanılarak rahatça çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik flanş ve motor mili gibi yüksek kaliteli bileşenler, sadece şık bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda ekstra uzun bir kullanım ömrü vadeder.

Güçlü ve dayanıklı Kärcher garantisi Entegre termal koruma Pompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu Paslanmaz çelik flanş ve mil Uzun ömürlü sağlam malzemeler Entgere basınç göstergesi Mükemmel kontrol ve hizmet Optimize edilmiş adaptör Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi