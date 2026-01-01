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    Evsel su temini BP 3.200 Home | Kärcher

    Kärcher water pump with black tank, pressure gauge, and yellow motor, connected by hoses.

    Evsel su temini

    BP 3.200 Home

    Sipariş numarası: 1.645-750.0

    Entegre basınç dengeleme tankına sahip güçlü Kärcher BP 3.200 Home hidrofor pompası, ekonomik geri kazanılmış suyu ev genelinde tam otomatik olarak pompalar.