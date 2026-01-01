Derin kuyu pompası BP 4 Deep Well | Kärcher

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Derin kuyu pompası
Sipariş numarası: 1.645-421.0BP 4 Deep Well dalgıç pompa derin kuyulardan su çekme için idealdir. Olağanüstü dayanıklı paslanmaz çelik muhafazası vardır. Ayaklığı ve ayrı açıp kapama anahtarı ile kusursuzdur.
Nominal giriş gücü (W)
700
Azami su debisi (l/sa)
4600
Taşıma kafası (m)
43
Basınç (Bar)
max. 4.3
Emiş derinliği (m)
12
Minimum kuyu borusu çapı (mm)
150
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
15
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
7.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
105 x 105 x 710
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri