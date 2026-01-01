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    Derin kuyu pompası BP 4 Deep Well | Kärcher

    Kärcher submersible pump with control box, cable, and various connectors on a white background.

    Derin kuyu pompası

    BP 4 Deep Well

    Sipariş numarası: 1.645-421.0

    BP 4 Deep Well dalgıç pompa derin kuyulardan su çekme için idealdir. Olağanüstü dayanıklı paslanmaz çelik muhafazası vardır. Ayaklığı ve ayrı açıp kapama anahtarı ile kusursuzdur.