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    Bahçe pompası BP 4 Garden Set | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with black hose coiled beside it.

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    Bahçe pompası

    BP 4 Garden Set

    Sipariş numarası: 1.645-352.0

    BP 4 Bahçe Seti, termostatı bulunan dayanıklı ve güçlü bahçe pompasının bahçeyi sularken hemen kullanıma sunulabilmesi için bir emiş hortumu seti içerir.