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    Ev ve Bahçe pompası BP 4 Home & Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with black and grey fittings, featuring a handle and control panel on top.

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    Ev ve Bahçe pompası

    BP 4 Home & Garden

    Sipariş numarası: 1.645-363.0

    Uzun ömürlü ve güçlü ev ve bahçe pompası BP 4 Home & Garden, bahçe sulama veya evdeki servis suyu temini için ideal çözümdür,