Ev ve Bahçe pompası BP 4 Home & Garden | Kärcher

İster sulama, ister çamaşır makinesi veya tuvalet için olsun - Kärcher yüksek kaliteli pompası BP 4 Home & Garden, geri kazanılmış su olarak alternatif su kaynaklarının (örn. Tanklardan gelen yağmur suyu) kullanımı için mükemmeldir. Otomatik Başlatma / Durdurma işlevi sayesinde, pompa gerektiğinde otomatik olarak açılır ve daha sonra tekrar kapanır. Maksimum koruma dahildir: Pompa, kuru çalışma koruması aracılığıyla otomatik olarak kapatılır ve hata göstergesi yanar. Güçlü pompa bakım gerektirmez ve optimum bahçe sulaması için sabit basınç ile etkileyicidir. Entegre ayak pedalı, iki bağlantı cihazının aynı anda çalıştırılması için 2 çıkış ve ses emici lastik ayaklar diğer konfor özellikleridir. Standart ön filtre ve entegre çek valf, güvenilir çalışma sağlar. Yüksek kaliteli malzemeler uzun bir ömür vaat ediyor. Beş yıllık uzatılmış garanti mümkündür.

Ev ve bahçe kullanımı için ideal Bahçe sulama için güvenilir bir kaynak Güvenli ve dayanıklı Ön filtre, çek valf ile standart koruma Otomatik başlatma / durdurma Gerektiğinde otomatik başlama ve durma Optimal vakum gücü 8 m derinlikten kolayca pompalayabilir Hata kontrolü için gösterge Emiş ve basınç ayarı göstergesi 2 su çıkışı Hortumlu bahçe sulama ve sulama sitemleri ile çok amaçlı kullanım imkanı sunar Esnek T bağlantı adaptörü Bağlantı hortumlarının optimal uyumu için esnek kurulum Ayakları rahatça değiştirilebilir Kolay açma - kapama Ergonomik taşıma kolu Kolay tutulup taşınabilir