Ev ve Bahçe pompası BP 4 Home & Garden | Kärcher

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Ev ve Bahçe pompası
Sipariş numarası: 1.645-363.0Uzun ömürlü ve güçlü ev ve bahçe pompası BP 4 Home & Garden, bahçe sulama veya evdeki servis suyu temini için ideal çözümdür,
Nominal giriş gücü (W)
950
Azami su debisi (l/sa)
3800
Taşıma kafası (m)
45
Basınç (Bar)
max. 4.5
Emiş derinliği (m)
8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
38
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
1.85
Motor Gücü (V)
230 - 240
Frekans (Hz)
50
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
10.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
12.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 540 x 373
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları