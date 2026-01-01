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    Ev ve Bahçe pompası BP 5 Home & Garden | Kärcher

    Yellow Kärcher water pump with a grey cap and handle, featuring a silver cylindrical component on the side.

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    Ev ve Bahçe pompası

    BP 5 Home & Garden

    Sipariş numarası: 1.645-355.0

    Bahçe sulama ve ev kullanım suyu temini için verimli 4 aşamalı bir sürücüye sahip dayanıklı BP 5 Home & Garden premium ev ve bahçe pompası (ör. Yağmur suyu kullanımı). Kullanışlı, güçlü, güvenilir!