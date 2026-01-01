Ev ve Bahçe pompası BP 5 Home & Garden | Kärcher

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Ev ve Bahçe pompası
Sipariş numarası: 1.645-355.0Bahçe sulama ve ev kullanım suyu temini için verimli 4 aşamalı bir sürücüye sahip dayanıklı BP 5 Home & Garden premium ev ve bahçe pompası (ör. Yağmur suyu kullanımı). Kullanışlı, güçlü, güvenilir!
Nominal giriş gücü (W)
1000
Azami su debisi (l/sa)
6000
Taşıma kafası (m)
48
Basınç (Bar)
max. 4.8
Emiş derinliği (m)
8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
1.85
Motor Gücü (V)
230 - 240
Frekans (Hz)
50
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
12.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
15.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 540 x 373
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları