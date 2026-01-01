Ev ve Bahçe pompası BP 5 Home & Garden | Kärcher

İster sabit basınçla bahçe sulaması için olsun ister çamaşır makinelerine veya banyolara su temini olsun: dayanıklı ve bakım gerektirmeyen BP 5 Home & Garden kalite pompası, işlenmiş su temini sağlamak üzere alternatif su kaynaklarının kullanılması için idealdir. Otomatik başlatma / durma işlevi, BP 5'nin otomatik olarak açılıp kapanabileceği anlamına gelmektedir. Acil bir durumda, susuz çalışma koruması pompayı kapatmakta ve bir arıza göstergesi yanmaktadır. 4 aşamalı sürüş, yüksek gücü, verimliliği ve sorunsuz çalışması ile etkileyicidir. Aynı akış hızında, BP 5 Home & Garden, geleneksel jet pompalarından daha az motor gücü gerektirir - yaklaşık% 30'luk bir enerji tasarrufu. Entegre ayak butonu, 2 bağlantı cihazının eş zamanlı çalışması için 2 çıkış ve ses emici lastik ayaklar gibi ergonomik özellikleri, standart ön filtre ve güvenilir çalışma için entegre çek valf gibi güvenlik özellikleriyle birleştirilmektedir. Kärcher ayrıca ilave beş yıllık bir garanti daha sunmaktadır.

Ev ve bahçe kullanımı için ideal Evde güvenilir tedarik ve bahçeyi sulamak için sabit basınç. Güvenli ve dayanıklı Ön filtre, çek valf ile standart koruma Çok kademeli pompa tipi Son derece enerji verimli ve fısıltı kadar sessiz. Otomatik başlatma / durdurma Gerektiğinde otomatik başlama ve durma Optimal vakum gücü 8 m derinlikten kolayca pompalayabilir Hata kontrolü için gösterge Emiş ve basınç ayarı göstergesi 2 su çıkışı Hortumlu bahçe sulama ve sulama sitemleri ile çok amaçlı kullanım imkanı sunar Esnek T bağlantı adaptörü Bağlı hortumların optimum hizalanması için esnek kurulum. Ayakları rahatça değiştirilebilir Kolay açma - kapama Ergonomik taşıma kolu Kolay tutulup taşınabilir