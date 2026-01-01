Evsel su temini BP 5 Home | Kärcher

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Evsel su temini
Sipariş numarası: 1.645-370.0Entegre bir basınç dengeleme kabına sahip evsel su temini için güçlü Booster Pump BP 5 Home, evin tamamındaki alternatif kaynaklardan geri kazanılan suyu otomatik olarak pompalar.
Nominal giriş gücü (W)
1100
Azami su debisi (l/sa)
4500
Taşıma kafası (m)
50
Basınç (Bar)
max. 5
Çalışma basıncı (Bar)
1.9 - 3
Azami emiş yüksekliği (m)
8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
1
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı
IPX4
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
14.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
17
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
506 x 270 x 513
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri