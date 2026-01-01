Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Evsel su temini BP 5 Home | Kärcher

    Kärcher water pump with black tank and yellow motor, featuring a pressure gauge and hose connection.

    Evsel su temini

    BP 5 Home

    Sipariş numarası: 1.645-370.0

    Entegre bir basınç dengeleme kabına sahip evsel su temini için güçlü Booster Pump BP 5 Home, evin tamamındaki alternatif kaynaklardan geri kazanılan suyu otomatik olarak pompalar.