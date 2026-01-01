Derin kuyu pompası BP 6 Deep Well | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Derin kuyu pompası
Sipariş numarası: 1.645-422.030 metre bağlantı kablosuyla BP 6 Dalgıç Pompa, derin kuyudan su çekmek için idealdir. Paslanmaz çelik muhafazası, ayaklığı ve açma kapama anahtarıyla kusursuz performans sağlar.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Azami su debisi (l/sa)
5000
Taşıma kafası (m)
55
Basınç (Bar)
max. 5.5
Emiş derinliği (m)
27
Minimum kuyu borusu çapı (mm)
150
Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
35
Bağlantı yivi
G1
Elektrik kablosu (m)
30
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Renk
Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg)
8.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
14.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
105 x 105 x 810
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri