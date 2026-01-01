Derin kuyu pompası BP 6 Deep Well | Kärcher

30 m bağlantı kablosu sayesinde BP 6 Deep Well dalgıç pompa, derin kuyulardan su tedariği için idealdir. Yağmur suyu, temiz su veya yer suyu kullanımına uygunluğuyla değerli içme suyu kaynaklarının ziyan olmasını engeller. Paslanmaz çelik muhafazası vardır ve oldukça dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Daha yüksek mesafelerden su pompalama için ip geçirmeye elverişlidir. Entegre ön filtre ve ayaklığı sayesinde partiküllerden kaynaklanan hasarların önüne geçer. Entegre kontrol valfiyle ve hortum setiyle birliktedir. Beraberindeki 30 m ip ile birlikte daha derine güvenle indirilebilir. Kablonun sonundaki açma kapama anahtarı ile rahatça ve güvenli bir şekilde kullanım imkanı sunar.

Paslanmaz çelik pompa gövdesi Uzun kullanım ömrü ve şok direnci 30 m bağlantı kablosu Daha derin seviyede bile güvenli kullanım Kolay bağlantı aparatı 3/4" ve 1" hortumun pompaya hızlı bağlanması Kuruluma yardımcı sabit kol Pompa kurulduğu zaman kire karşı koruma Kablo ucunde açma-kapama anahtarı Uygun ve güvenli operasyon 30 m bağlantı ipi Güvenli tutma kolu Entegreli ön filtre Kirlere karşı pompayı koruyarak kullanım ömrünü arttırır