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    Derin kuyu pompası BP 6 Deep Well | Kärcher

    Kärcher submersible pump with control box, cable, and connectors on a white background.

    Derin kuyu pompası

    BP 6 Deep Well

    Sipariş numarası: 1.645-422.0

    30 metre bağlantı kablosuyla BP 6 Dalgıç Pompa, derin kuyudan su çekmek için idealdir. Paslanmaz çelik muhafazası, ayaklığı ve açma kapama anahtarıyla kusursuz performans sağlar.