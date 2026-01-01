Buharlı Düzleştirici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-332.0Buharlı Düzleştirici, tüm Kärcher buharlı temizleyicilerle uyumlu bir düzeleştirme ve buhar aparatıdır. Etkili sonuçlar için buhar kullanarak giysilerdeki kırışıklıkları giderir. Ayrıca diğer tekstilleri buhar ile tazelemek için de idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
136 x 103 x 92
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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