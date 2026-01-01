Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Buharlı Düzleştirici | Kärcher

    Kärcher steam cleaner nozzle, black with yellow accent, featuring a vented front and ergonomic design.

    Buharlı Düzleştirici

    Sipariş numarası: 2.863-332.0

    Buharlı Düzleştirici, tüm Kärcher buharlı temizleyicilerle uyumlu bir düzeleştirme ve buhar aparatıdır. Etkili sonuçlar için buhar kullanarak giysilerdeki kırışıklıkları giderir. Ayrıca diğer tekstilleri buhar ile tazelemek için de idealdir.