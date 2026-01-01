Buharlı Düzleştirici | Kärcher

Kırışıklıklara elveda deyin! Buharlı Düzleştirici ile giysiler kısa sürede en iyi görünümlerine kavuşur. Ayrıca giysileri, perdeleri ve diğer birçok tekstili hızlı ve kolay bir şekilde tazeler ve kötü kokuları yok eder. Buharlı Düzleştirici aparatı, aksesuar aparatlı her Kärcher buharlı temizleyiciyi, kumaşın içine ultra kuru ve sıcak buharla nüfuz ederek lifleri özüne kadar tazeleyen bir buharlayıcıya dönüştürür. Aparatla buharlama sırasında oluşan yoğuşmuş su, lavaboya veya hatta buharlı temizleyicinin tankına boşaltılabilen ayrı bir tankta toplanır.

Düşük ağırlık