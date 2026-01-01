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    Buharlı serisi için tekstil başlığı | Kärcher

    Black Kärcher spray lance with textured surface, shown on a white background.

    Buharlı serisi için tekstil başlığı

    Sipariş numarası: 2.863-233.0

    Tekstil bakım başlığı, giysi ve kumaşlardaki kırışıklıkları ve istenmeyen kokuları giderir.