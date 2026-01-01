Buharlı serisi için tekstil başlığı | Kärcher

Tekstil bakım başlığı giysi ve kumaşlardaki kırışıklıkları ve kokuları giderir. Bu sayede hızlı bir şekilde giysilerinizi hazır hale getirir. Entegre tüy giderici yardımı ile giysilere yapışan tüylerden kurtulabilirsiniz.

Lif sökücü Tekstilden tüy ve kılların kolayca giderilmesi Tekstil nozülünden buhar çıkışı Kıyafetlerin optimum şekilde düzleştirilmesi, kırışıklıkların giderilmesi mümkündür Kıyafetlerin optimum şekilde yenilenmesi mümkündür İnce şekli Kıyafetlerin kollarının kolayca ütülenmesi