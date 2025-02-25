Buharlı Temizlik Makineleri, Buharlı Temizleyici Modelleri | Kärcher

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Buharlı Temizleyici ile Virüs ve Bakterileri %99,99 Yok Edin
Kärcher, buharlı temizleyicilerinin bakteri ile mücadeledeki etkinliğini Sağlık Bakanlığı onaylı, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Test sonucuna göre makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerde yok etmektedir.
Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizleyici modelleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkı sunabilir.
Kärcher buharlı temizleyiciler için geliştirilen yeni giysi buharlama aparatı, tekstil ürünlerindeki kırışıklıkları buharın gücüyle etkili bir şekilde giderir. Aynı zamanda giysilerinizi ve diğer ev tekstili ürünlerinizi tazelemek için idealdir.
Yenilikçi VapoHydro işlevi (sıcak su aktivasyonu) sayesinde inatçı kirleri bile temizler. Kärcher buharlı temizlik makineleri kategorisinde maksimum 4.2'ye varan buhar basıncıyla serinin en güçlü cihazıdır.
Cihaz; yarım litre kapasiteli sabit kazan ve ayrıca sabit kazana sürekli su sağlayan 0.8 litre kapasiteli çıkarılabilir bir kazana sahiptir. Bu sayede, yeniden doldurmak için kazandaki basıncı düşmesini beklemeniz gerekmez.
Aydınlatmalı LED şerit ve mükemmel aksesuar saklama alanına sahip SC 4 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
SC 3 EasyFix sadece 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir ve maksimum 3.5'e varan buhar basınç gücüne sahiptir. İçerdiği kireç çözücü kartuş, suyu ısıtma sistemine göndermeden önce filtreler ve düzenli kireç çözme işlemini gereksiz hale getirir
Cihaz, sert zeminleri derinlemesine temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kullanımı son derece kolay ve pratiktir. Üç aşamalı buhar hacmi kontrolü, LED göstergeli panelden ayarlanabilir. Fayans, ahşap ve halı üzerinde kullanım için farklı basınç ayarları tercih edebilirsiniz.
Isınma süresi sadece 30 saniyedir: LED şeritli ve mükemmel aksesuar saklama özellikli SC 3 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik yapar.
Cihaz çok çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır. Uygulama alanına göre el ve detay nozülü, 1 adet küçük fırça, 1 adet el ve 1 adet zemin temizliği için mikrofiber bez ve kireç önleyici kartuş pakete dahildir.
SC 2 Upright da EasyFix zemin başlığı teknolojisiyle ile donatılmıştır. Alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar.
Led göstergesi üzerinden cihazın çalışma durumu takip edilebilir. Makine ısınırken LED gösterge kırmızıdır, yeşile döndüğünde ise kullanıma hazır hale geldiği anlaşılır. Sadece 2,7 kg ağırlığıyla cihaz çok kolay bir şekilde taşınabilir ve en küçük alanlarda dahi depolanabilir.
Elde kullanım için mükemmel tasarıma sahiptir. Kompakt boyutu sayesinde doğrudan kullanım yerinde (örn. Mutfak, banyo) saklanabilir.
Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.
Ne yazık ki sadece emekleyen bebekler, oynayan çocuklar ve evcil hayvanlar için değil aynı zamanda bakteri ve virüsler için de zeminler önemli alanlardır. Buharlı temizlik makineleri; taş, fayans, PVC, laminat veya parke gibi sert yüzeylerde kimyasal kalıntı bırakmadan güvenilir bir şekilde hijyen ve temizlik sağlarlar. EasyFix teknolojisiyle, zemin başlığının alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar. Esnek bir menteşe, zemin başlığının zeminle temasını en üst düzeye çıkarır. Kärcher buharlı temizleyiciler, bu sayede geleneksel paspaslardan çok daha hijyeniktir.
Esnek aksamlar
Esnek eklemli düz EasyFix yer başlığı. Her yükseklikte zeminle tam temas sağlayarak etkili ve ergonomik temizliği mümkün kılar.
Özel kanallı taban teknolojisi
Özel kanallı taban teknolojisi sayesinde, evdeki tüm sert zeminlerde en iyi temizlik sonuçlarını sağlar.
Ayak pedalı
Temizlikten sonra kirli bezle temas etmenize gerek kalmaz: Sadece ayak pedalına basın ve yer başlığını yukarı doğru çekerek bezi kolayca çıkarın.
Çok amaçlı temizlik bezi
En iyi temizlik sonuçları için yüksek emiş gücüne sahip, dayanıklı ve çok amaçlı temizlik bezi.
Cırt cırtlı sistem
Konforlu cırt cırtlı sistem sayesinde kirle temas etmenize gerek kalmaz. Bezi yer başlığına sadece üzerine bastırarak kolayca takabilirsiniz.
Opsiyonel: Halı temizleme başlığı
EasyFix yer başlığı için opsiyonel bir aksesuar olan pratik halı temizleme başlığı, yer başlığının içine kolayca yerleştirilmesini sağlar. Bu sayede halılar zahmetsizce temizlenip kabartılabilir. (seçilen modele göre aksesuarlara dahil olabilir veya ayrı olarak satın alınabilir).
Armatürlerden duvar fayanslarına, cam ve plastik yüzeylerden davlumbaz, ocak veya evyeye kadar: Buharlı temizleyici, mutfağınızı fiziksel olarak büyük bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan tertemiz yapar.
Buharlı temizleyici, taş, fayans, laminat ve cilalı parke gibi sert zeminlerin temizliğinde maksimum hijyen ve temizlik performansı sunar. Kimyasal kalıntı bırakmadan etkili zemin temizliği sağlayarak ev temizliğini daha pratik hale getirir.
Banyoda da etkili sonuçlar sunan buharlı temizleyici, fayans, cam, ayna, pencere, armatür ve duş kabini gibi yüzeylerde hijyenik temizlik sağlar. Derz araları ve dar çatlaklarda bile güçlü temizlik performansı sunarak banyo temizliğini daha pratik hale getirir.
Yüksek kaliteli buhar basınçlı ütü ve ütü masasına sahip Kärcher SI 4 EasyFix Iron, %100 kusursuz sonuçlar alırken ütü süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar ve çamaşırlarınızın ütü sonrasında hemen dolaba kaldırılacak kuruluğa ulaşmasını sağlar.
Kärcher buharlı temizleyici aksesuarları, farklı yüzeylerde buharın gücünü daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Tüm detayları düşünülerek tasarlanan aksesuarlarla temizlik performansınızı artırın.
* Kärcher buharlı temizleyici ile temizlenecek yüzeye doğrudan temas edecek şekilde, maksimum buhar kademesinde 30 saniye boyunca yapılan lokal temizlikte; evdeki çoğu pürüzsüz ve sert yüzeyde bulunan influenza (grip) gibi zarflı virüslerin (Hepatit B virüsü hariç) %99,999'u yok edilebilir (Test mikroorganizması: Modifiye edilmiş vaccinia Ankara virüsü).
** 30 cm/sn temizleme hızında ve maksimum buhar basıncında yapılan temizlikte; temizlenecek pürüzsüz ve sert yüzeylere doğrudan temas edilmesi durumunda, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (Test mikroorganizması: Enterococcus hirae).
*** Kärcher buharlı temizleyici ile yapılan derinlemesine temizlik, paspas ve deterjanla manuel olarak yapılan temizliğe kıyasla daha yüksek bir temizlik performansı sağlar. Uluslararası performans standartlarına göre test edilmiştir.