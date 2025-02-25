Buharlı Temizlik Makineleri, Buharlı Temizleyici Modelleri | Kärcher

Ne yazık ki sadece emekleyen bebekler, oynayan çocuklar ve evcil hayvanlar için değil aynı zamanda bakteri ve virüsler için de zeminler önemli alanlardır. Buharlı temizlik makineleri; taş, fayans, PVC, laminat veya parke gibi sert yüzeylerde kimyasal kalıntı bırakmadan güvenilir bir şekilde hijyen ve temizlik sağlarlar. EasyFix teknolojisiyle, zemin başlığının alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar. Esnek bir menteşe, zemin başlığının zeminle temasını en üst düzeye çıkarır. Kärcher buharlı temizleyiciler, bu sayede geleneksel paspaslardan çok daha hijyeniktir.