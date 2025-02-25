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    Buharlı Temizlik Makineleri, Buharlı Temizleyici Modelleri | Kärcher

    Buharlı Temizlik Makineleri

    Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

    Virüs* ve bakterilere karşı buharın gücüyle savaşın

    Buharlı Temizleyici ile Virüs ve Bakterileri %99,99 Yok Edin

    Kärcher, buharlı temizleyicilerinin bakteri ile mücadeledeki etkinliğini Sağlık Bakanlığı onaylı, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Test sonucuna göre makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerde yok etmektedir.

    Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizleyici modelleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkı sunabilir.

    • Sağlık bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde Kärcher SC1 Easyfix, SC2 Deluxe Easyfix, SC3 Easyfix, SC3 Easyfix Upright, SC4 Easyfix ve SC5 Easyfix Iron Plug buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikte sert yüzeydeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ve Kärcher SC4 Easyfix buharlı temizlik makinesi ile virüslerin (H1N1) %99,99*'unu yok ettiği ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.

    Seçim sizin

    Yeni giysi buhar aparatı

    Kärcher buharlı temizleyiciler için geliştirilen yeni giysi buharlama aparatı, tekstil ürünlerindeki kırışıklıkları buharın gücüyle etkili bir şekilde giderir. Aynı zamanda giysilerinizi ve diğer ev tekstili ürünlerinizi tazelemek için idealdir.

    Kärcher garment steamer
    Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

    SC 5 EasyFix

    Yenilikçi VapoHydro işlevi (sıcak su aktivasyonu) sayesinde inatçı kirleri bile temizler. Kärcher buharlı temizlik makineleri kategorisinde maksimum 4.2'ye varan buhar basıncıyla serinin en güçlü cihazıdır.

    SC 4 EasyFix

    Cihaz; yarım litre kapasiteli sabit kazan ve ayrıca sabit kazana sürekli su sağlayan 0.8 litre kapasiteli çıkarılabilir bir kazana sahiptir. Bu sayede, yeniden doldurmak için kazandaki basıncı düşmesini beklemeniz gerekmez.

    Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4
    SC 4 Deluxe EasyFix

    SC 4 Deluxe

    Aydınlatmalı LED şerit ve mükemmel aksesuar saklama alanına sahip SC 4 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.

    SC 3 EasyFix

    SC 3 EasyFix sadece 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir ve maksimum 3.5'e varan buhar basınç gücüne sahiptir. İçerdiği kireç çözücü kartuş, suyu ısıtma sistemine göndermeden önce filtreler ve düzenli kireç çözme işlemini gereksiz hale getirir

    Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix
    Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

    SC 3 Upright

    Cihaz, sert zeminleri derinlemesine temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kullanımı son derece kolay ve pratiktir. Üç aşamalı buhar hacmi kontrolü, LED göstergeli panelden ayarlanabilir. Fayans, ahşap ve halı üzerinde kullanım için farklı basınç ayarları tercih edebilirsiniz.

    SC 3 Deluxe

    Isınma süresi sadece 30 saniyedir: LED şeritli ve mükemmel aksesuar saklama özellikli SC 3 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik yapar.

    SC 3 Deluxe EasyFix
    Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

    SC 2 EasyFix

    Cihaz çok çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır. Uygulama alanına göre el ve detay nozülü, 1 adet küçük fırça, 1 adet el ve 1 adet zemin temizliği için mikrofiber bez ve kireç önleyici kartuş pakete dahildir.

    SC 2 Upright

    SC 2 Upright da EasyFix zemin başlığı teknolojisiyle ile donatılmıştır. Alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar.

    SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor
    Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

    SC 2 Deluxe

    Led göstergesi üzerinden cihazın çalışma durumu takip edilebilir. Makine ısınırken LED gösterge kırmızıdır, yeşile döndüğünde ise kullanıma hazır hale geldiği anlaşılır. Sadece 2,7 kg ağırlığıyla cihaz çok kolay bir şekilde taşınabilir ve en küçük alanlarda dahi depolanabilir.

    SC 1 EasyFix

    Elde kullanım için mükemmel tasarıma sahiptir. Kompakt boyutu sayesinde doğrudan kullanım yerinde (örn. Mutfak, banyo) saklanabilir.

    Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix
    Steam Cleaner SC 1 Upright

    SC 1 Upright

    Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.

    EasyFix floor nozzle - the better mop

    Zemin temizliği neden çok önemli?

    Ne yazık ki sadece emekleyen bebekler, oynayan çocuklar ve evcil hayvanlar için değil aynı zamanda bakteri ve virüsler için de zeminler önemli alanlardır. Buharlı temizlik makineleri; taş, fayans, PVC, laminat veya parke gibi sert yüzeylerde kimyasal kalıntı bırakmadan güvenilir bir şekilde hijyen ve temizlik sağlarlar. EasyFix teknolojisiyle, zemin başlığının alt kısımdaki plastik çıtalar, sıcak buharın uzun süre başlığın altında kalmasını sağlar ve mikrofiber zemin bezini yoğun ve eşit bir şekilde ıslatır; böylece olağanüstü bir temizleme performansı ortaya çıkar. Esnek bir menteşe, zemin başlığının zeminle temasını en üst düzeye çıkarır. Kärcher buharlı temizleyiciler, bu sayede geleneksel paspaslardan çok daha hijyeniktir.

    The flexible joint for the steam cleaner enables an easy cleaning under furniture

    Esnek aksamlar

    Esnek eklemli düz EasyFix yer başlığı. Her yükseklikte zeminle tam temas sağlayarak etkili ve ergonomik temizliği mümkün kılar.

    Cleaning the kitchen floor with the Kärcher steam cleaner

    Özel kanallı taban teknolojisi

    Özel kanallı taban teknolojisi sayesinde, evdeki tüm sert zeminlerde en iyi temizlik sonuçlarını sağlar.

    Steam Cleaner cloth can be removed via foot strap without touching it

    Ayak pedalı

    Temizlikten sonra kirli bezle temas etmenize gerek kalmaz: Sadece ayak pedalına basın ve yer başlığını yukarı doğru çekerek bezi kolayca çıkarın.

    Universal microfibre cloth for steam cleaner

    Çok amaçlı temizlik bezi

    En iyi temizlik sonuçları için yüksek emiş gücüne sahip, dayanıklı ve çok amaçlı temizlik bezi.

    Hook-and-loop system steam cleaner

    Cırt cırtlı sistem

    Konforlu cırt cırtlı sistem sayesinde kirle temas etmenize gerek kalmaz. Bezi yer başlığına sadece üzerine bastırarak kolayca takabilirsiniz.

    Cleaning the carpet with Kärchr steam cleaner

    Opsiyonel: Halı temizleme başlığı

    EasyFix yer başlığı için opsiyonel bir aksesuar olan pratik halı temizleme başlığı, yer başlığının içine kolayca yerleştirilmesini sağlar. Bu sayede halılar zahmetsizce temizlenip kabartılabilir. (seçilen modele göre aksesuarlara dahil olabilir veya ayrı olarak satın alınabilir).

    Evin her köşesinde kesintisiz buhar gücü

    Kärcher buharlı temizleyiciler ile mutfakta hijyenik temizlik

    Kitchen view steam cleaner reference

    Mutfak temizliği

    Armatürlerden duvar fayanslarına, cam ve plastik yüzeylerden davlumbaz, ocak veya evyeye kadar: Buharlı temizleyici, mutfağınızı fiziksel olarak büyük bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan tertemiz yapar.

    Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

    Zemin temizliği

    Buharlı temizleyici, taş, fayans, laminat ve cilalı parke gibi sert zeminlerin temizliğinde maksimum hijyen ve temizlik performansı sunar. Kimyasal kalıntı bırakmadan etkili zemin temizliği sağlayarak ev temizliğini daha pratik hale getirir.

    Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

    Banyo temizliği

    Banyoda da etkili sonuçlar sunan buharlı temizleyici, fayans, cam, ayna, pencere, armatür ve duş kabini gibi yüzeylerde hijyenik temizlik sağlar. Derz araları ve dar çatlaklarda bile güçlü temizlik performansı sunarak banyo temizliğini daha pratik hale getirir.

    Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

    Buharlı ütüleme

    Yüksek kaliteli buhar basınçlı ütü ve ütü masasına sahip Kärcher SI 4 EasyFix Iron, %100 kusursuz sonuçlar alırken ütü süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar ve çamaşırlarınızın ütü sonrasında hemen dolaba kaldırılacak kuruluğa ulaşmasını sağlar.

    Geniş aksesuar seçenekleri ile etkili temizlik

    Kärcher buharlı temizleyici aksesuarları, farklı yüzeylerde buharın gücünü daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Tüm detayları düşünülerek tasarlanan aksesuarlarla temizlik performansınızı artırın.

    Person is ironing with Kärcher steam pressure iron

    Buharlı ütü

    Cleaning the floor with steam

    Zemin başlıkları

    Cloth kits for steam cleaner

    Mikrofiber bez seti

    Bath cleaning with steam cleaner brush

    Fırça setleri

    Person cleans bathroom with Kärcher steam cleaner

    Buhar püskürtme hortumu

    Cleaning with Kärcher steam cleaner

    Aksesuar kitleri

    Window cleaning with steam cleaner

    Diğer

    Uyumlu aksesuar bul

    * Kärcher buharlı temizleyici ile temizlenecek yüzeye doğrudan temas edecek şekilde, maksimum buhar kademesinde 30 saniye boyunca yapılan lokal temizlikte; evdeki çoğu pürüzsüz ve sert yüzeyde bulunan influenza (grip) gibi zarflı virüslerin (Hepatit B virüsü hariç) %99,999'u yok edilebilir (Test mikroorganizması: Modifiye edilmiş vaccinia Ankara virüsü).

    ** 30 cm/sn temizleme hızında ve maksimum buhar basıncında yapılan temizlikte; temizlenecek pürüzsüz ve sert yüzeylere doğrudan temas edilmesi durumunda, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (Test mikroorganizması: Enterococcus hirae).

    *** Kärcher buharlı temizleyici ile yapılan derinlemesine temizlik, paspas ve deterjanla manuel olarak yapılan temizliğe kıyasla daha yüksek bir temizlik performansı sağlar. Uluslararası performans standartlarına göre test edilmiştir.