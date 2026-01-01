Buharlı turbo fırça | Kärcher

Yarı zamanda, zahmetsiz temizlik için buharlı turbo fırça. Güçlü temizlik hareketi, ovalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Fırça, kirlerin kolayca temizlenmesi için titreşerek buharlı temizlik hareketine yardımcı olur. Kärcher buharlı turbo fırça, yarık, köşe ve kenarları yarı zamanda temizler.