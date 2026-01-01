Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Buharlı turbo fırça | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle with bristle brush attachment, angled design, isolated on white background.

    Buharlı turbo fırça

    Sipariş numarası: 2.863-159.0

    Yarı zamanda, zahmetsiz temizlik için buharlı turbo fırça. Güçlü temizlik hareketi, ovalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek bir zaman kazandıran etki.