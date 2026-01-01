Buharlı turbo fırça | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-159.0Yarı zamanda, zahmetsiz temizlik için buharlı turbo fırça. Güçlü temizlik hareketi, ovalama ihtiyacını ortadan kaldırır. Gerçek bir zaman kazandıran etki.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
200 x 125 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları