Büyük yuvarlak fırça mikrofiber kapak | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-243.0Büyük yuvarlak fırça için iki mikrofiber kapak. Büyük yuvarlak fırça ile daha iyi kir çıkarma ve parlak sonuçlar için yüksek kaliteli mikrofiber.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
90 x 90 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları