Büyük yuvarlak fırça mikrofiber kapak | Kärcher

Daha iyi gevşetme ve kir ve gres alımı için. Banyo ve mutfaklardaki özellikle ağır ve inatçı kirler için idealdir. Ocaklardaki inatçı lekeleri bile zahmetsizce çıkarır.

Yüksek kaliteli malzemeden büyük yuvarlark fırça için yumuşak kılıf Mutfak ve banyolarda tüm sert yüzeylerdeki çok inatçı kirlerin nazikçe temizlenmesi için idealdir. Yüksek kaliteli mikrofiber bezler 60 ° C makinede yıkamaya uygundur. Yumuşatıcı kullanmayın. Yüksek kaliteli malzemeden büyük yuvarlark fırça için yumuşak kılıf 60 ° C'ye kadar makinede yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın.