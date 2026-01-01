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    Büyük yuvarlak fırça mikrofiber kapak | Kärcher

    Two white, fluffy Kärcher steam cleaner cloth covers, side by side on a plain background.

    Büyük yuvarlak fırça mikrofiber kapak

    Sipariş numarası: 2.863-243.0

    Büyük yuvarlak fırça için iki mikrofiber kapak. Büyük yuvarlak fırça ile daha iyi kir çıkarma ve parlak sonuçlar için yüksek kaliteli mikrofiber.