Cam Temizleme Konsantresi RM 500 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.295-772.0Tüm pürüzsüz su geçirmez yüzeylerin iz bırakmadan temizlenmesi için mükemmeldir. Yağ, emisyon gibi inatçı kirleri bile temizler.
Paketleme ölçüsü (ml)
500
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
65 x 65 x 210
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları