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    Cam Temizleme Konsantresi RM 500 | Kärcher

    Kärcher glass cleaner bottle with yellow label, featuring a woman cleaning a window using a Kärcher window vac.

    Cam Temizleme Konsantresi RM 500

    Sipariş numarası: 6.295-772.0

    Tüm pürüzsüz su geçirmez yüzeylerin iz bırakmadan temizlenmesi için mükemmeldir. Yağ, emisyon gibi inatçı kirleri bile temizler.