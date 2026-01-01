Cam Temizleme Konsantresi RM 503 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-840.0Cam, pencereler, aynalar, duş kabinleri vb. gibi tüm su geçirmez, pürüzsüz yüzeylerin iz bırakmadan temizlenmesi için pencere temizleyicisi. Su damlalarının daha hızlı akmasına yardımcı olur ve yeniden kirlenmeyi geciktirir.
Paketleme ölçüsü (ml)
500
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
65 x 65 x 210
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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