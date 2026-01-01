Cam Temizleme Konsantresi RM 503 | Kärcher

Sipariş numarası : 6.295-840.0

Cam, pencereler, aynalar, duş kabinleri vb. gibi tüm su geçirmez, pürüzsüz yüzeylerin iz bırakmadan temizlenmesi için pencere temizleyicisi. Su damlalarının daha hızlı akmasına yardımcı olur ve yeniden kirlenmeyi geciktirir.