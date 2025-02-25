Cam Silme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

İşin sırrı doğru hazırlıkta: Kusursuz bir temizlik sonucu için camın veya temizlenecek yüzeyin önceden silinip ıslatılması gerekir. WV cam temizleme makinesi tam bu aşamada devreye girer ve kirli suyu vakumlayarak içine çeker. En iyi ön temizlik performansı için iki harika seçeneğiniz var: Standart püskürtme şişesi ve Ekstra püskürtme şişesi.