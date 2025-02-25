Cam Silme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Ayna, duşakabin, fayans, cam kapı ve sehpalar, mutfak tezgahı, pencereler, cam masalar, fırın ve diğer beyaz eşyaların dış yüzeyleri... kısaca aklınıza gelen tüm pürüzsüz yüzeyler Kärcher cam temizleme makineleri ile yeniden mükemmel hale gelir!
Kärcher cam temizleme makinesi ile cam silmek, elde temizlemeye kıyasla üç kat daha hızlıdır.
Yüksek kaliteli çekçek lastiği ve yenilikçi vakum fonksiyonu sayesinde leke bırakmayan temizlik.
Cam temizleme makineleri, kirli suyun damlamasını tamamen engelleyerek cam yüzeydeki suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde vakumlar.
Şarjlı cam temizleme makinesinin mucidinden, orijinal Kärcher kalitesi.
Çok fonksiyonlu ve çok yönlü kullanım: Kärcher şarjlı cam temizleme makinesi, camların yanı sıra araç camları, aynalar, duşakabinler, ocaklar, cam masalar ve tezgahlar gibi neredeyse tüm düz yüzeyleri mükemmel şekilde temizler.
Pencereleri temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saniyeler içerisinde iz bırakmayan temizlik sonuçları WV ile mümkün!
Duşakabinlerin ve fayans duvarların hızlı ve zahmetsiz temizliği için WV kulanın.
Yüzeylerde biriken sıvı kirlerin vakumlanması için Kärcher şarjlı cam temizleme makineleri idealdir.
Kärcher'in şarjlı cam temizleme makineleri ile cam yüzeylerdeki fazla nemi hızla ortadan kaldırabilirsiniz.
İşin sırrı doğru hazırlıkta: Kusursuz bir temizlik sonucu için camın veya temizlenecek yüzeyin önceden silinip ıslatılması gerekir. WV cam temizleme makinesi tam bu aşamada devreye girer ve kirli suyu vakumlayarak içine çeker. En iyi ön temizlik performansı için iki harika seçeneğiniz var: Standart püskürtme şişesi ve Ekstra püskürtme şişesi.
Mikrofiber temizleme bezi sayesinde tüm düz yüzeyleri silmek artık çok daha kolay.
Mikrofiber temizleme bezi ve su miktarını ayarlayabilen ayarlanabilir silgisi sayesinde tüm yüzeyleri temizlemek artık çok daha kolay; üstelik karolu (çıtalı) pencereler için de ideal.
Püskürtme şişesini kullanarak cam yüzeye su ve deterjanı püskürtün.
Mikrofiber temizleme bezi yardımıyla su ve deterjanı cam yüzeyde dağıtarak silin.
Kirli suyu vakumlayarak, tüm yüzeyi tek bir iz bırakmadan temizleyin. Camda hiçbir iz kalmadığını ve yere asla su damlamadığını keyifle deneyimleyin!
WV 6 – En yüksek performans. Uzun pil ömrü ve geliştirilmiş çekçek lastiğine sahip cam temizleme makinesi.
Gelişmiş ürün fikirleriyle tasarlanan geniş aksesuar seçenekleri, cam temizliğini çok daha konforlu ve kişiselleştirilmiş hale getiren mükemmel bir tamamlayıcıdır.