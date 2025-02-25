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    Cam Silme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Cam silme makinesi

    WOW! CAM TEMİZLİĞİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI.

    Cordless window cleaners

    Leke bırakmayan temizlik. Üç kat daha hızlı. Üstelik sadece camlar için değil.

    Ayna, duşakabin, fayans, cam kapı ve sehpalar, mutfak tezgahı, pencereler, cam masalar, fırın ve diğer beyaz eşyaların dış yüzeyleri... kısaca aklınıza gelen tüm pürüzsüz yüzeyler Kärcher cam temizleme makineleri ile yeniden mükemmel hale gelir!

    Clean windows 3 times faster

    Üç kat daha hızlı

    Kärcher cam temizleme makinesi ile cam silmek, elde temizlemeye kıyasla üç kat daha hızlıdır.

    Clean windows streak-free

    İz bırakma yok

    Yüksek kaliteli çekçek lastiği ve yenilikçi vakum fonksiyonu sayesinde leke bırakmayan temizlik.

    Clean windows without any dripping dirty water

    Damlama yok

    Cam temizleme makineleri, kirli suyun damlamasını tamamen engelleyerek cam yüzeydeki suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde vakumlar.

    Original Kärcher cordless window cleaner

    Orijinal

    Şarjlı cam temizleme makinesinin mucidinden, orijinal Kärcher kalitesi.

    Tüm düz yüzeyler için Kärcher şarjlı cam temizleme makinesi.

    Çok fonksiyonlu ve çok yönlü kullanım: Kärcher şarjlı cam temizleme makinesi, camların yanı sıra araç camları, aynalar, duşakabinler, ocaklar, cam masalar ve tezgahlar gibi neredeyse tüm düz yüzeyleri mükemmel şekilde temizler.

    Cleaning windows

    Pencere temizliği

    Pencereleri temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Saniyeler içerisinde iz bırakmayan temizlik sonuçları WV ile mümkün!

    Cleaning shower cabins

    Fayans ve duş kabini temizliği

    Duşakabinlerin ve fayans duvarların hızlı ve zahmetsiz temizliği için WV kulanın.

    Vacuuming liquids

    Sıvıların vakumlanması

    Yüzeylerde biriken sıvı kirlerin vakumlanması için Kärcher şarjlı cam temizleme makineleri idealdir.

    Absorbing condensation

    Nemliliğin giderilmesi

    Kärcher'in şarjlı cam temizleme makineleri ile cam yüzeylerdeki fazla nemi hızla ortadan kaldırabilirsiniz.

    Basit ön temizlik

    İşin sırrı doğru hazırlıkta: Kusursuz bir temizlik sonucu için camın veya temizlenecek yüzeyin önceden silinip ıslatılması gerekir. WV cam temizleme makinesi tam bu aşamada devreye girer ve kirli suyu vakumlayarak içine çeker. En iyi ön temizlik performansı için iki harika seçeneğiniz var: Standart püskürtme şişesi ve Ekstra püskürtme şişesi.

    Sprühflasche WV 2

    Standart püskürtme şişesi

    Mikrofiber temizleme bezi sayesinde tüm düz yüzeyleri silmek artık çok daha kolay.

    WV 5 spray bottle

    Ekstra püskürtme şişesi

    Mikrofiber temizleme bezi ve su miktarını ayarlayabilen ayarlanabilir silgisi sayesinde tüm yüzeyleri temizlemek artık çok daha kolay; üstelik karolu (çıtalı) pencereler için de ideal.

    Üç adımda pırıl pırıl camlar

    Spray spray bottle onto glass pane.

    1. Püskürtme

    Püskürtme şişesini kullanarak cam yüzeye su ve deterjanı püskürtün.

    Clean glass pane with the spray bottle attachment.

    2. Temizleme

    Mikrofiber temizleme bezi yardımıyla su ve deterjanı cam yüzeyde dağıtarak silin.

    Suction glass pane using Kärcher window vac.

    3. Vakumlama

    Kirli suyu vakumlayarak, tüm yüzeyi tek bir iz bırakmadan temizleyin. Camda hiçbir iz kalmadığını ve yere asla su damlamadığını keyifle deneyimleyin!

    Geniş ürün seçeneği: Kärcher şarjlı cam temizleme makinesi modelleri

    Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

    WV 6 – En yüksek performans. Uzun pil ömrü ve geliştirilmiş çekçek lastiğine sahip cam temizleme makinesi.

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    Uyumlu aksesuarlar

    Gelişmiş ürün fikirleriyle tasarlanan geniş aksesuar seçenekleri, cam temizliğini çok daha konforlu ve kişiselleştirilmiş hale getiren mükemmel bir tamamlayıcıdır.

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