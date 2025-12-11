Cam Silme Robotu Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Zamanın değerini biliyoruz; bu nedenle robotlarımız sadece kendi kendine değil, aynı zamanda çok hızlı hareket eder. Metrekare başına yalnızca 2,5 dakikada (RCW 2: 3 dk/m²) camlarınız zahmetsizce parlar. Sistematik rota planlama özelliği sayesinde RCW'ler, camın her noktasını eksiksiz temizler.
Ultrasonik püskürtme sistemimiz, deterjanın cam yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar. Ultra ince püskürtme sisi sayesinde su kalıntıları ve çirkin damla izleri artık mazi oluyor. Bu sistem, temizleme pedlerinin nemlenmesini optimize ederek çizgisiz ve parlak bir sonuç garanti eder.
RCW 4 ile silme bezi, hassas bir pompa sistemi aracılığıyla doğrudan ve sürekli olarak nemlendirilir; böylece dış mekanlarda bile püskürtme savrulması (rüzgarla dağılma) yaşanmaz. Özel olarak geliştirilmiş deterjan sadece camların pırıl pırıl olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yağmur suyunun daha hızlı akıp gitmesini sağlayarak kirlenmeyi geciktirir ve camları daha uzun süre temiz tutar.
Güçlü vakum kuvveti, robotun cam yüzeyine sıkıca tutunmasını sağlar. 45 dereceye kadar eğimli cam yüzeyler güvenle temizlenebilir. Elektrik kesintisi veya enerji kesilmesi durumunda bile, dahili acil durum bataryası cam temizleme robotunun 40 dakika daha yüzeyde kalmasını sağlayarak ani düşmeleri engeller.
Ürünle birlikte gelen emniyet halatı, özellikle yüksek katlı binaların dış cephe uygulamalarında büyük kolaylık sunar. Bir kanca yardımıyla robota takılabilen bu halat, içerideki bir masa ayağına veya perde kornişine sabitlenerek robotun kaldırıma veya yola düşmesini kesin olarak önler.
Cam temizliğinde pazar lideri olarak, Kärcher Cam Temizleme Makineleri (WV) ve iz bırakmayan sonuçlar için özel olarak geliştirdiğimiz deterjanlarımızla uzmanlığımızı zaten kanıtladık. Yeni cam temizleme robotlarımızla şimdi kararlı bir adım daha atıyoruz. Bu yenilikçi ürün kombinasyonuyla; parıl parıl camlar ve tüm pürüzsüz yüzeyler için temizlik yelpazesinin tamamını kapsayan eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Size sadece ürün tedarik etmekle kalmıyor, aynı zamanda kusursuz sonuçlara ulaşmanız için ihtiyacınız olan tüm uzmanlığı sağlıyoruz.
RCW 4 cam temizleme robotu, geniş ve ulaşılması zor pencerelerin manuel temizliği zahmetini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüş sağlar. Dört sensörlü sistematik navigasyonu sayesinde çerçevesiz cam yüzeyler bile hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenir. En iyi sonuçlar için mikrofiber silme pedi, pompa tahrikli altı püskürtme nozulu aracılığıyla deterjanla nemlendirilir. Bu doğrudan nemlendirme yöntemi, damlacık oluşumunu ve rüzgarın püskürtmeyi savurmasını engeller.
Dört adet çok yönlü sensör; pencere çerçevelerini, engelleri ve çerçevesiz cam yüzeylerin kenarlarını algılar.
En iyi temizlik performansı için altı püskürtme noktası, temizlik bezini ideal miktarda suyla sürekli nemlendirir.
RCW 4, dolum seviyesi göstergesine sahip 150 ml'lik bir hazneye sahiptir.
Silme bezi, mükemmel kir toplama ve nem emme özelliği sunar. Çift taraflı kullanılabilen bez, cırt cırtlı sistemi sayesinde cihaza kolayca takılır. Kullanım sonrası, çamaşır makinesinde hijyenik ve zahmetsiz bir şekilde temizlenebilir.
Kullanımı kolay. LED gösterge renkleri sayesinde cihazın o anki çalışma durumunu anında anlayabilirsiniz.
Acil durum bataryası sayesinde cam temizleme robotu, güç kaynağı olmasa bile 40 dakika boyunca camda kalabilir. 4 metre uzunluğundaki emniyet halatı, olası bir düşme durumunda robotu sabit tutar.
Çeşitli temizlik modları ve cihazın güncel durumu hakkında sesli geri bildirim ile bilgilendirilirsiniz.
Maksimum konfor için ergonomik kavrama özelliğine sahip, kompakt ve hafif tasarım.
5 metre uzunluğundaki güç kablosu sayesinde geniş ve ulaşılması zor pencerelerde bile tam hareket serbestliği.
Kayma önleyici sürüş mekanizması, cihazın yüzeyde sarsıntısız ve kaymadan hareket etmesini sağlar.
3.000 Pa emiş gücü sayesinde cam temizleme robotu yüzeye güvenli şekilde tutunur.
Zahmetsiz cam temizliği ve kendinize ayıracağınız daha fazla zaman: RCW 2 cam temizleme robotu ile bu artık hayal değil. İki adet döner disk ve yüksek kaliteli Kärcher deterjanı ile beslenen iki püskürtme nozulu, tertemiz sonuçlar sağlar. Üstelik çok hızlı: Metrekare başına sadece üç dakikaya ihtiyaç duyan RCW 2 ile pencereleriniz göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir. Kompakt tasarımı sayesinde robot, küçük pencereler için de idealdir.
İkili sensör
Çift yan sensör sistemi, pencere çerçeveleri ile engelleri hassasiyetle tespit eder ve temizlik rotasını anlık olarak günceller.
Mükemmel temizlik püskürtme başlığı
İki adet ultrasonik nozul, deterjanın cam yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.
Deterjan haznesi
70 ml kapasiteli deterjan haznesi. Silme bezinin altına gizlenmiş pratik dolum ağzı.
Mikrofiber temizlik bezi
Yuvarlak silme bezi, mükemmel kir toplama ve nem emme özelliği sunar. Cam üzerinde kolayca kayan bu bez, çift taraflı olarak kullanılabilir. Kullanım sonrasında ise çamaşır makinesinde hijyenik ve kolay bir şekilde temizlenebilir.
Açma/Kapama tuşu ve LED durum göstergesi
Kullanıcı dostu tasarımıyla fark yaratan bu cihazda, LED gösterge renkleri sayesinde o anki çalışma durumunu anında anlayabilirsiniz.
Güvenlik sistemi
Çift koruma sistemi: Entegre acil durum bataryası, güç kesintisi durumunda bile robotun 40 dakikaya kadar camda güvenli bir şekilde asılı kalmasını sağlar. Ayrıca, 4 metre uzunluğundaki emniyet halatı düşmelere karşı tam koruma sunar.
Sesli uyarı sistemi
Sesli yönlendirme özelliği, farklı temizlik modlarını ve cihazın güncel durumunu kullanıcıya bildirir.
Tasarım
Hafif tasarımı ve ergonomik yapısı sayesinde zahmetsiz kullanım.
Uzun güç kablosu
5 metre uzunluğundaki güç kablosu sayesinde RCW 2, geniş ve ulaşılması zor pencerelere de erişerek tam hareket serbestliği sunar.
Kaymaz tekerlekler
Yüksek tutuşlu tekerlekler, yüzeye en iyi şekilde tutunarak cihazın hassas ve kontrollü hareket etmesini sağlar.
Emiş türbini
3.300 Pa emiş gücü sayesinde cam temizleme robotu yüzeye güvenli şekilde tutunur.
Hızlı temizlik
Hızlı temizlik modu, az kirlenmiş pencereler ve düzenli temizlik için uygundur.
Derinlemesine temizlik
Derinlemesine temizlik modu ile pencereler özellikle yoğun bir şekilde temizlenir. Bu modda robot, pencerenin üzerinden iki kez geçer, ardından kuru modda parlatma yapar ve son olarak kenarlar boyunca tam bir tur atar.
Bölgesel temizlik
Bölgesel temizlik, küçük bir alanın yoğun temizliği için idealdir. Robot, kısa hareketlerle ileri geri silme yaparak en inatçı lekeleri bile çıkarır.
Parlatma modu
Kusursuz bir sonuç için robot, daha fazla deterjan eklemeden pencereyi siler; böylece kalan tüm artıkları giderir.
Manuel mod
Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda, cam silme robotunu yalnızca tüm yönlere manuel olarak yönlendirmenize değil, aynı zamanda pencerelerden ve ulaşılması zor alanlardan istediğiniz an zahmetsizce geri çağırmanıza da olanak tanır.