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    Cam Silme Robotu Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Cam Silme Robotu

    RCW 4 Robot Hallway

    TEK BİR DOKUNUŞLA CAMLARINIZI TEMİZLEYİN – TAM OTOMATİK, ÜSTÜN KONFOR

    Zamanın ne kadar değerli olduğunun farkındayız.

    Zamanın değerini biliyoruz; bu nedenle robotlarımız sadece kendi kendine değil, aynı zamanda çok hızlı hareket eder. Metrekare başına yalnızca 2,5 dakikada (RCW 2: 3 dk/m²) camlarınız zahmetsizce parlar. Sistematik rota planlama özelliği sayesinde RCW'ler, camın her noktasını eksiksiz temizler.

    RCW 4
    RCW 2

    İnce püskürtme sistemi ve yüksek kaliteli deterjanı sayesinde etkili ıslak temizlik sağlar.

    Ultrasonik püskürtme sistemimiz, deterjanın cam yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar. Ultra ince püskürtme sisi sayesinde su kalıntıları ve çirkin damla izleri artık mazi oluyor. Bu sistem, temizleme pedlerinin nemlenmesini optimize ederek çizgisiz ve parlak bir sonuç garanti eder.

    RCW 4 ile silme bezi, hassas bir pompa sistemi aracılığıyla doğrudan ve sürekli olarak nemlendirilir; böylece dış mekanlarda bile püskürtme savrulması (rüzgarla dağılma) yaşanmaz. Özel olarak geliştirilmiş deterjan sadece camların pırıl pırıl olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yağmur suyunun daha hızlı akıp gitmesini sağlayarak kirlenmeyi geciktirir ve camları daha uzun süre temiz tutar.

    Hem robotunuz hem camlarınız hem de çevreniz için maksimum güvenlik.

    Güçlü vakum kuvveti, robotun cam yüzeyine sıkıca tutunmasını sağlar. 45 dereceye kadar eğimli cam yüzeyler güvenle temizlenebilir. Elektrik kesintisi veya enerji kesilmesi durumunda bile, dahili acil durum bataryası cam temizleme robotunun 40 dakika daha yüzeyde kalmasını sağlayarak ani düşmeleri engeller.

    Ürünle birlikte gelen emniyet halatı, özellikle yüksek katlı binaların dış cephe uygulamalarında büyük kolaylık sunar. Bir kanca yardımıyla robota takılabilen bu halat, içerideki bir masa ayağına veya perde kornişine sabitlenerek robotun kaldırıma veya yola düşmesini kesin olarak önler.

    RCW 4 strong suction
    Window cleaning packshot

    Cam temizleme teknolojisinin öncüsünden, yepyeni bir çözüm.

    Cam temizliğinde pazar lideri olarak, Kärcher Cam Temizleme Makineleri (WV) ve iz bırakmayan sonuçlar için özel olarak geliştirdiğimiz deterjanlarımızla uzmanlığımızı zaten kanıtladık. Yeni cam temizleme robotlarımızla şimdi kararlı bir adım daha atıyoruz. Bu yenilikçi ürün kombinasyonuyla; parıl parıl camlar ve tüm pürüzsüz yüzeyler için temizlik yelpazesinin tamamını kapsayan eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Size sadece ürün tedarik etmekle kalmıyor, aynı zamanda kusursuz sonuçlara ulaşmanız için ihtiyacınız olan tüm uzmanlığı sağlıyoruz.

    RCW 4 – ÇERÇEVELİ VEYA ÇERÇEVESİZ, TÜM DİKEY CAM YÜZEYLER İÇİN

    RCW 4 cam temizleme robotu, geniş ve ulaşılması zor pencerelerin manuel temizliği zahmetini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüş sağlar. Dört sensörlü sistematik navigasyonu sayesinde çerçevesiz cam yüzeyler bile hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenir. En iyi sonuçlar için mikrofiber silme pedi, pompa tahrikli altı püskürtme nozulu aracılığıyla deterjanla nemlendirilir. Bu doğrudan nemlendirme yöntemi, damlacık oluşumunu ve rüzgarın püskürtmeyi savurmasını engeller.

    RCW 4
    RCW 4

    Fark yaratan avantajlar

    RCW 5 Multifunctional sensors

    Çok yönlü sensör sistemi

    Dört adet çok yönlü sensör; pencere çerçevelerini, engelleri ve çerçevesiz cam yüzeylerin kenarlarını algılar.

    RCW 4 Spray nozzles

    Mükemmel bir temizlik için püskürtme başlıkları

    En iyi temizlik performansı için altı püskürtme noktası, temizlik bezini ideal miktarda suyla sürekli nemlendirir.

    RCW 4 Detergent tank

    Deterjan haznesi

    RCW 4, dolum seviyesi göstergesine sahip 150 ml'lik bir hazneye sahiptir.

    RCW 4 Microfibre wiping pad

    Mikrofiber silme bezi

    Silme bezi, mükemmel kir toplama ve nem emme özelliği sunar. Çift taraflı kullanılabilen bez, cırt cırtlı sistemi sayesinde cihaza kolayca takılır. Kullanım sonrası, çamaşır makinesinde hijyenik ve zahmetsiz bir şekilde temizlenebilir.

    RCW 4 ON/OFF button and LED status

    Açma/Kapama tuşu ve LED durum göstergesi

    Kullanımı kolay. LED gösterge renkleri sayesinde cihazın o anki çalışma durumunu anında anlayabilirsiniz.

    RCW 4 Safety system

    Güvenlik sistemi

    Acil durum bataryası sayesinde cam temizleme robotu, güç kaynağı olmasa bile 40 dakika boyunca camda kalabilir. 4 metre uzunluğundaki emniyet halatı, olası bir düşme durumunda robotu sabit tutar.

    RCW 4 Voice output

    Sesli uyarı sistemi

    Çeşitli temizlik modları ve cihazın güncel durumu hakkında sesli geri bildirim ile bilgilendirilirsiniz.

    RCW 4 Design

    Tasarım

    Maksimum konfor için ergonomik kavrama özelliğine sahip, kompakt ve hafif tasarım.

    RCW 4 Long power cord

    Uzun güç kablosu

    5 metre uzunluğundaki güç kablosu sayesinde geniş ve ulaşılması zor pencerelerde bile tam hareket serbestliği.

    RCW 4 Non-slip drive

    Kaymayı önleyen sürüş sistemi

    Kayma önleyici sürüş mekanizması, cihazın yüzeyde sarsıntısız ve kaymadan hareket etmesini sağlar.

    RCW 4 Suction turbine

    Emiş türbini

    3.000 Pa emiş gücü sayesinde cam temizleme robotu yüzeye güvenli şekilde tutunur.

    RCW 2 – KOMPAKT, MANEVRA KABİLİYETİ YÜKSEK VE KUSURSUZ

    Zahmetsiz cam temizliği ve kendinize ayıracağınız daha fazla zaman: RCW 2 cam temizleme robotu ile bu artık hayal değil. İki adet döner disk ve yüksek kaliteli Kärcher deterjanı ile beslenen iki püskürtme nozulu, tertemiz sonuçlar sağlar. Üstelik çok hızlı: Metrekare başına sadece üç dakikaya ihtiyaç duyan RCW 2 ile pencereleriniz göz açıp kapayıncaya kadar temizlenir. Kompakt tasarımı sayesinde robot, küçük pencereler için de idealdir.

    RCW 2 hero
    RCW 2 hero

    Fark yaratan özellikler

    RCW 2 Two sensors

    İkili sensör

    Çift yan sensör sistemi, pencere çerçeveleri ile engelleri hassasiyetle tespit eder ve temizlik rotasını anlık olarak günceller.

    RCW 2 Spray nozzles

    Mükemmel temizlik püskürtme başlığı

    İki adet ultrasonik nozul, deterjanın cam yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.

    RCW 2 Detergent tank

    Deterjan haznesi

    70 ml kapasiteli deterjan haznesi. Silme bezinin altına gizlenmiş pratik dolum ağzı.

    RCW 2 Microfibre cloth

    Mikrofiber temizlik bezi

    Yuvarlak silme bezi, mükemmel kir toplama ve nem emme özelliği sunar. Cam üzerinde kolayca kayan bu bez, çift taraflı olarak kullanılabilir. Kullanım sonrasında ise çamaşır makinesinde hijyenik ve kolay bir şekilde temizlenebilir.

    RCW 2 ON/OFF button and LED status:

    Açma/Kapama tuşu ve LED durum göstergesi

    Kullanıcı dostu tasarımıyla fark yaratan bu cihazda, LED gösterge renkleri sayesinde o anki çalışma durumunu anında anlayabilirsiniz.

    RCW 2 Safety system

    Güvenlik sistemi

    Çift koruma sistemi: Entegre acil durum bataryası, güç kesintisi durumunda bile robotun 40 dakikaya kadar camda güvenli bir şekilde asılı kalmasını sağlar. Ayrıca, 4 metre uzunluğundaki emniyet halatı düşmelere karşı tam koruma sunar.

    RCW 2 Voice output

    Sesli uyarı sistemi

    Sesli yönlendirme özelliği, farklı temizlik modlarını ve cihazın güncel durumunu kullanıcıya bildirir.

    RCW 2 Design

    Tasarım

    Hafif tasarımı ve ergonomik yapısı sayesinde zahmetsiz kullanım.

    RCW 2 Long power cord

    Uzun güç kablosu

    5 metre uzunluğundaki güç kablosu sayesinde RCW 2, geniş ve ulaşılması zor pencerelere de erişerek tam hareket serbestliği sunar.

    RCW 2 Non-slip wheels

    Kaymaz tekerlekler

    Yüksek tutuşlu tekerlekler, yüzeye en iyi şekilde tutunarak cihazın hassas ve kontrollü hareket etmesini sağlar.

    RCW 2 Suction turbine

    Emiş türbini

    3.300 Pa emiş gücü sayesinde cam temizleme robotu yüzeye güvenli şekilde tutunur.

    Beş ayrı temizlik modu

    Quick cleaning

    Hızlı temizlik

    Hızlı temizlik modu, az kirlenmiş pencereler ve düzenli temizlik için uygundur.

    Intensive cleaning

    Derinlemesine temizlik

    Derinlemesine temizlik modu ile pencereler özellikle yoğun bir şekilde temizlenir. Bu modda robot, pencerenin üzerinden iki kez geçer, ardından kuru modda parlatma yapar ve son olarak kenarlar boyunca tam bir tur atar.

    Spot cleaning

    Bölgesel temizlik

    Bölgesel temizlik, küçük bir alanın yoğun temizliği için idealdir. Robot, kısa hareketlerle ileri geri silme yaparak en inatçı lekeleri bile çıkarır.

    Polishing

    Parlatma modu

    Kusursuz bir sonuç için robot, daha fazla deterjan eklemeden pencereyi siler; böylece kalan tüm artıkları giderir.

    Manual mode

    Manuel mod

    Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda, cam silme robotunu yalnızca tüm yönlere manuel olarak yönlendirmenize değil, aynı zamanda pencerelerden ve ulaşılması zor alanlardan istediğiniz an zahmetsizce geri çağırmanıza da olanak tanır.

    CAM SİLME ROBOTLARININ ÇALIŞTIRILMASI