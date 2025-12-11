Cam Silme Robotu Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Ultrasonik püskürtme sistemimiz, deterjanın cam yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar. Ultra ince püskürtme sisi sayesinde su kalıntıları ve çirkin damla izleri artık mazi oluyor. Bu sistem, temizleme pedlerinin nemlenmesini optimize ederek çizgisiz ve parlak bir sonuç garanti eder.

RCW 4 ile silme bezi, hassas bir pompa sistemi aracılığıyla doğrudan ve sürekli olarak nemlendirilir; böylece dış mekanlarda bile püskürtme savrulması (rüzgarla dağılma) yaşanmaz. Özel olarak geliştirilmiş deterjan sadece camların pırıl pırıl olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yağmur suyunun daha hızlı akıp gitmesini sağlayarak kirlenmeyi geciktirir ve camları daha uzun süre temiz tutar.