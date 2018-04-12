Car interior cleaning kit *WW | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-304.0
Adet (parça)
6
Elyaf bileşimli kumaş
% 80 Polyester,% 20 Polyamid
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
560 x 230 x 130
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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