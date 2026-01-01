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    Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük | Kärcher

    Black hose connector, metal hose clamp, and two circular seals arranged on a white background.

    Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük

    Sipariş numarası: 6.997-359.0

    Emme hortumlarının pompalara vakuma dayanıklı bağlantısı için çek valf içeren pompa adaptörü (örn. evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompaları).