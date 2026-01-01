Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-359.0Emme hortumlarının pompalara vakuma dayanıklı bağlantısı için çek valf içeren pompa adaptörü (örn. evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompaları).
Diş boyutu
G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
41 x 65 x 41
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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