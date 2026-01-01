Çek valf içeren pompa adaptörü, küçük | Kärcher

Emme hortumlarının evlerde kullanım amaçlı bahçe pompaları ve yüksek basınç pompalarına vakuma dayanıklı bağlantısı için pompa adaptörü. Adaptör, 1” bağlantı dişi (33,3 mm) ve 3/4” veya 1” hortumlar bulunan pompalar için idealdir. Somun, hortum kelepçesi, rondela ve çek valf dahildir. Çek valf, suyun pompaya geri akışını önlemek için dalgıç pompalar veya dalgıç basınç pompalarında kullanılabilir. Aksi durumda, çek valfin yerine rondela kullanılır.

Bağlantı parçası Dönebilen iplik 3/4 "ve 1" hortumlar için Çek valf içermez