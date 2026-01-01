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    Çekpas ağızları, dar | Kärcher

    Two black rubber blades positioned diagonally on a white background.

    Çekpas ağızları, dar

    Sipariş numarası: 2.633-104.0

    Şarjlı cam temizleme makinesinin çekip çıkarılan contasıyla değiştirmek için. Tüm yüzeyde tek bir damla olmadan, çizgisiz bir temizlik için.