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    Çekpas ağızları, geniş | Kärcher

    Two black rubber blades for a Kärcher window vac, placed diagonally on a white background.

    Çekpas ağızları, geniş

    Sipariş numarası: 2.633-005.0

    Şarjlı cam temizleme makinesinin çekip çıkarılan contasıyla değiştirmek için. Tüm yüzeyde tek bir damla olmadan, çizgisiz bir temizlik için.