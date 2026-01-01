Çekpas ağızları, geniş | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.633-005.0Şarjlı cam temizleme makinesinin çekip çıkarılan contasıyla değiştirmek için. Tüm yüzeyde tek bir damla olmadan, çizgisiz bir temizlik için.
Miktar / Adet (Parça(lar))
2
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
280 x 5 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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