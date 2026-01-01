Cilalama Pedi | Kärcher

FP 303 zemin cilalama makinesi için 3 adet cilalama pedi. Parke, taş, muşamba, mantar, PVC ve laminat zeminler gibi sert yüzeylerin parlatılması için idealdir. Mükemmel polisaj sonuçları için.

Yüksek kaliteli imitasyon yünden parlatma pedi Tüm zemin kaplamalarında mükemmel cila sonuçları 60°C'de makinede yıkanabilir.