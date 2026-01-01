Cilalama Pedi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-193.0FP 303 zemin cilalama makinesi için 3 adet cilalama pedi. Parke, taş, muşamba, mantar, PVC ve laminat zeminler gibi sert yüzeylerin parlatılması için idealdir.
Miktar / Adet (Parça(lar))
3
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
125 x 125 x 10
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları