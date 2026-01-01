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    Cilalama Pedi | Kärcher

    Three white, round microfiber pads arranged on a plain white background.

    Cilalama Pedi

    Sipariş numarası: 2.863-193.0

    FP 303 zemin cilalama makinesi için 3 adet cilalama pedi. Parke, taş, muşamba, mantar, PVC ve laminat zeminler gibi sert yüzeylerin parlatılması için idealdir.