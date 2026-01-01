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    Cloth set 5 Stueck | Kärcher

    Five white microfiber cloths arranged in a fan shape, each with a soft, textured surface.

    Cloth set 5 Stueck

    Sipariş numarası: 6.369-481.0

    Tiftiksiz, emici ve zor yıpranan özellik: 5 adet ekstra geniş, yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş zemin bezi.