Cloth set 5 Stueck | Kärcher

Tiftiksiz, emici ve zor yıpranan özellik: 5 adet yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş, ekstra geniş zemin bezi, Kärcher buharlı temizlik makinelerine yönelik büyük zemin aletiyle kullanım için uygundur. Zemin aletine kolay bağlantı için güçlü buharlı temizlik makinesi bezleri Parke zemin, doğal taş, linolyum ve PVC zeminlerin temizlenmesi için.