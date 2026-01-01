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    Cloth set Steam+Clean Bath | Kärcher

    Yellow cloth, striped cleaning pad with grey and yellow stripes, and two white microfiber pads arranged side by side.

    Cloth set Steam+Clean Bath

    Sipariş numarası: 2.863-171.0

    Bez seti, banyolarda buharlı temizlik makinesi kullanımlarına yönelik farklı mikrofiber bezler içerir.