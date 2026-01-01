Cloth set Steam+Clean Bath | Kärcher

Mikrofiber bez seti, banyolarda buharlı temizlik makinesi kullanımına yönelik iki adet özel yumuşak mikrofiber velur zemin bezi içerir. İlave mikrofiber aşındırıcı bez, inatçı kireç birikintisi ve sabun kalıntılarını temizler. Aynalar ve diğer hassas yüzeyler için ilave mikrofiber cilalama bezi.

Yüksek kaliteli mikrofiber bezler 60°C'de makinede yıkanabilir. Yüksek kaliteli mikrofiber parlatma bezi