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    Cloth set Steam+Clean Floor | Kärcher

    White, fluffy microfiber cloth folded neatly, showing texture and edges, on a plain background.

    Cloth set Steam+Clean Floor

    Sipariş numarası: 2.863-173.0

    Kirlerin kolayca çıkarılması için 2 adet yumuşak mikrofiber velur zemin bezi. Mükemmel derecede temiz zeminler için.