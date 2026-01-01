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    Cloth set Steam+Clean Kitchen | Kärcher

    Yellow cloth and three white microfiber pads laid out on a white surface.

    Cloth set Steam+Clean Kitchen

    Sipariş numarası: 2.863-172.0

    Bez seti, mutfaklarda buharlı temizlik makinesi kullanımına yönelik farklı mikrofiber bezler içerir.