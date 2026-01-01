Cloth set Steam+Clean Kitchen | Kärcher

Mikrofiber bez seti, iki adet yumuşak mikrofiber velur zemin bezi, el aleti için bir adet yumuşak mikrofiber velur kılıf içerir; Ocaklarda oluşan kirler gibi inatçı kirlerin çıkarılıp bağlanması için idealdir. Mutfaklarda buharlı temizlik makinesi kullanımına yönelik özel bezler. Tüm paslanmaz çelik yüzeylerin temizlenmesi için ilave mikrofiber paslanmaz çelik bez.

Yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış paslanmaz çelik kumaş Yüksek kaliteli mikrofiber bezler 60°C'de makinede yıkanabilir.