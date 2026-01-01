Bataryalı zincir testere CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere | Kärcher

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Bataryalı zincir testere
Sipariş numarası: 1.444-001.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kılavuz çubuğu (cm)
30
Zincir hızı (m/sn)
10
Zincir aralığı
3/8" LP
Zincir ölçer
1.1 mm / 0.043"
Sürücü bağlantılarının sayısı
45
Yağ deposu kapasitesi (ml)
200
Garantili ses gücü seviyesi (dB(A))
101
Ön kulp titreşim değeri (K = 1,5 m / s²) (m/s²n)
3.5
Arka kulp titreşim değeri (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²n)
5.2
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (Kesikler)
max. 35 max. 70
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 10 max. 20
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
690 x 230 x 245
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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