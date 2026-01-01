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    Bataryalı zincir testere CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere | Kärcher

    Yellow Kärcher chainsaw with black handle and silver blade, featuring a visible battery compartment.

    Bataryalı zincir testere

    CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere

    Sipariş numarası: 1.444-001.0

    • Yağ deposu kapasitesi
    ¹⁾
    Dal çapı: 10 cm