Bataryalı zincir testere CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere | Kärcher

Düşük ağırlığı ve ideal bıçak uzunluğu ile Kärcher'in CNS akülü testeresi, ağaç bakımında ve çok yönlü kullanımlarda ideal sonuç elde etmenize yardımcı olur. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkarır. Zincir testere freni ve ikili kilit fonksiyonları ürünün son derece güvenli olmasında etkilidir .Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek içi anahtar ve yağ şişesi teslimata dahildir.

Aletsiz zincir gerdirme Zincir sadece bir düğme kullanarak gerilir. Otomatik zincir yağlama Akülü zincirli testerenin az bakım gerektiren kullanımı Geri tepme koruması Geri tepme etkisi durumunda maksimum güvenlik için zincir derhal durur Tampon sivri uçları Zincir testeresi kesilecek malzemeye tutturulur Birinci sınıf hız 10 m / s zincir hızı - hızlı kesim için. Çeşitli uygulamalar 30 santimetre uzunluğunda bıçak çok yönlüdür. Emniyet kilidi açma Zincir testerenin istem dışı çalışmasını önler. Şeffaf yağ deposu Kullanıcılar, yağ seviyesini istedikleri zaman şeffaf bir inceleme penceresinde kontrol edebilirler. Fırçasız motor Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.