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    Şarjlı Lamba Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Şarjlı Lamba

    Karanlığı aydınlatır: Şarjlı bataryalı lamba, karanlıkta çalışırken ya da dış mekân aktivitelerinde ihtiyaç duyduğunuz her yerde güçlü ve pratik bir aydınlatma sağlar. Üzerindeki powerbank özelliği sayesinde akıllı telefon veya tablet gibi cihazlarınızı da şarj edebilirsiniz. Klasik el fenerlerinden daha esnek, kablolu projektörlerden daha hareketli: MFL 2-18 şarjlı bataryalı lamba.

    Kärcher Battery Lamp

    Hep pırıl pırıl

    18 V Kärcher Battery Power batarya platformunun bir parçası olan güçlü LED çalışma lambasını keşfedin.

    İki mafsallı yapısı sayesinde aydınlatma başlığı istenilen yöne kolayca ayarlanabilir ve iki farklı kademede 280 lümene kadar etkileyici bir parlaklık sunar. Üstelik bu lamba sadece aydınlatma için değil; entegre powerbank özelliği sayesinde akıllı telefon başta olmak üzere birçok cihazı da şarj edebilirsiniz.

    Karanlıkta bile sizi yarı yolda bırakmayan bu güçlü çözüm, 18/25 Battery Power batarya ile 9 saate kadar çalışma süresi sunar. Daha büyük 18/50 Battery Power batarya ile bu süre iki katına çıkar.

    Bataryalı ışık özellikleri

    Kärcher Battery Lamp Brightness Levels

    İki adet parlaklık seviyesi

    İki farklı parlaklık seviyesi sayesinde, kullanım ihtiyacına göre ışık ayarlanabilir. İster maksimum parlaklık (280 lm), ister daha loş bir aydınlatma (80 lm) tercih edilebilir.

    Kärcher Battery Lamp Flexibility

    Esnek mafsallar

    İki esnek mafsal sayesinde, bataryalı lambanın konumu ne olursa olsun ışık istenen yöne en iyi şekilde yönlendirilebilir.

    Kärcher Battery Lamp Power Bank Function

    Power bank özelliği

    Entegre powerbank özelliği sayesinde, akıllı telefon veya tablet gibi elektronik cihazlarınızı hareket halindeyken şarj edebilirsiniz.

    Kärcher Battery Lamp Carrying Handle

    Taşıma sapı

    Rahat taşıma sapı sayesinde lamba kolayca taşınabilir.

    Kärcher battery lamp with interchangeable battery

    18 V Kärcher değiştirilebilir batarya

    18 V Kärcher değiştirilebilir batarya, uzun çalışma süresi ve sınırsız esneklik sağlar.

    Uygulama alanları

    Kärcher battery lamp for illumination

    Aydınlatma

    Atölye, bodrum veya çatı katı gibi karanlık alanları aydınlatmak için.

    Kärcher battery lamp for camping

    Hobi aktiviteleri

    Örneğin kamp yaparken veya terasta geçirilen boş zaman aktiviteleri için.

    Power bank function of the Kärcher battery lamp

    Şarj

    Yolda veya dışarıdayken elektronik cihazları şarj etmek için.

    18 V Battery Power

    18 V Kärcher Battery Power batarya platformuna ait tüm cihazları burada bulabilirsiniz.

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