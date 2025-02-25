18 V Kärcher Battery Power batarya platformunun bir parçası olan güçlü LED çalışma lambasını keşfedin.

İki mafsallı yapısı sayesinde aydınlatma başlığı istenilen yöne kolayca ayarlanabilir ve iki farklı kademede 280 lümene kadar etkileyici bir parlaklık sunar. Üstelik bu lamba sadece aydınlatma için değil; entegre powerbank özelliği sayesinde akıllı telefon başta olmak üzere birçok cihazı da şarj edebilirsiniz.

Karanlıkta bile sizi yarı yolda bırakmayan bu güçlü çözüm, 18/25 Battery Power batarya ile 9 saate kadar çalışma süresi sunar. Daha büyük 18/50 Battery Power batarya ile bu süre iki katına çıkar.