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    Islak Kuru Süpürge Fiyatları ve Modelleri | Kärcher

    Çok Amaçlı Süpürgeler: Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeler

    NE OLURSA OLSUN, O "WOW" ETKİSİNİ YENİDEN YARATIN.

    Islak veya kuru fark etmez: Güçlü WD serisi her türlü kiri süpürür! Yüksek emiş güçleri ve tüm zemin yüzeylerinde hızlı, kalıntı bırakmadan kir çıkarmaları, evinizin içine ve çevresine mükemmel temizliği geri getirecek. Islak veya kuru kir için, çeşitli aksesuarlarıyla WD güvenilir bir müttefiktir.

    Çeşitli Uygulama Alanları

    Çok işlevlilik, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimizin DNA'sında yer almaktadır. Doğru zemin başlığından ve uygun hortumdan özel filtre sistemlerine kadar tüm bileşenlerimiz mümkün olan en iyi şekilde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeleri kullanıldıkları yerin özel gereksinimlerini karşılayabilir ve tüm alanlarda olağanüstü temizlik sağlayabilir. Güçlü WD serisi ile kirin kuru, ıslak, kaba veya ince olması fark etmez.

    Kärcher wet and dry vacuum cleaners
    Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

    Üstün Temizleme Performansı ve Emiş Gücü

    Geleneksel ev tipi elektrikli süpürgelerin zorlandığı yerde, Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler imdadınıza yetişiyor. Olağanüstü enerji verimliliği ile birleştirilmiş güçlü emiş ile ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler, mükemmel şekilde koordine edilmiş cihazlar ve aksesuarlar sayesinde ideal kir toplama sağlar, hızlı ve kapsamlı temizlik sonuçları elde eder. Keserken, zımparalarken ve çok daha fazlasını yaparken emme aletini kullanmak, çalışma alanınızı temiz tutarak toza ve kire maruz kalmayı azaltır.

    Daha Fazla Kolaylık

    Bir sonraki düzeyde kolaylık: kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplar. Hortum ve aksesuarların doğrudan cihaz üzerinde saklanması için alanlar bulunur. Yenilikçi filtre tasarımları, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerin kirle hiç temas etmeden kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, yüksek kalite ve sağlamlık sayesinde uzun kullanım ömürleri, ıslak ve kuru elektrikli süpürgeleri birbirinden ayırır.

    Compact wet and dry vacuum cleaners

    WD 6 P Özellikleri

    Wet and dry vacuum cleaners with integrated filter cleaning

    Sıradışı filtre temizleme performansı

    Cihazın üzerindeki filtre temizleme düğmesine tek bir dokunuşla, kirli filtreyi hızlı ve etkili bir şekilde kolayca temizleyebilirsiniz.

    Blowing away leaves with wet and dry vacuum cleaner blower function

    Pratik üfleme fonksiyonu

    Ulaşılması zor alanları temizlemek için üfleme fonksiyonunu kullanmanız yeterli.

    Detail image power outlet wet and dry vacuum cleaner

    Elektrikli el aletleri için otomatik açma/kapama özellikli priz

    Planya, testere veya zımpara yaparken çıkan toz ve kirler anında çekilir. Süpürge, bağlı olan elektrikli el aletiyle birlikte otomatik olarak çalışır ve kapanır.

    Vacuuming car interiour with ergonomic handle

    Statik elektrik korumalı çıkarılabilir sap

    Ergonomik tasarımlı sap, statik elektrik çarpmalarına karşı güvenli bir koruma sağlar. Ayrıca vakum hortumundan kolayca ayrılabildiği için fırça gibi farklı aksesuarları doğrudan hortuma hızlıca takabilirsiniz.

    Wet and dry vacuum cleaners easy filter removal

    Kolay filtre çıkarma

    Kirle hiç temas etmeden, filtreyi hızlı ve kolayca çıkarıp boşaltmanızı sağlayan patentli teknoloji.

    Top view of wet and dry vacuum cleaner showing the hose storage

    Pratik hortum saklama alanı

    Daha da kompakt tasarım ve yerden tasarruf sağlayan saklama imkanı.

    Drain screw for easy water disposal for wet and dry vacs

    Su tahliye vidası

    Çekilen suyun zahmetsizce ve kolayca boşaltılması için.

    Cleaning the floor with wet and dry vacuum cleaner with floor nozzle

    Değiştirilebilir ıslak ve kuru zemin başlığı

    Zemin başlığı, üzerindeki anahtar sayesinde temizlik durumuna göre (ıslak veya kuru vakumlama) kolayca ayarlanabilir. En ideal kir toplama performansı için tasarlanmıştır.

    WD 3 Özellikleri

    Wet and dry vacuum cleaners with cartridge filter

    Kartuş filtre

    Islak ve kuru vakumlama işlemleri arasında filtre değiştirmeye gerek kalmaz.

    Blowing away leaves with wet and dry vacuum cleaner blower function

    Pratik üfleme fonksiyonu

    Ulaşılması zor alanları temizlemek için üfleme fonksiyonunu kullanmanız yeterli.

    Wet and dry vacuum cleaners with power outlet

    Elektrikli el aletleri için otomatik açma/kapama özellikli priz

    Planya, testere veya zımpara yaparken çıkan toz ve kirler anında çekilir. Süpürge, bağlı olan elektrikli el aletiyle birlikte otomatik olarak çalışır ve kapanır.

    Vacuuming car interiour with ergonomic handle

    Çıkarılabilir sap

    Ergonomik tasarımlı sap, statik elektrik çarpmalarına karşı güvenli bir koruma sağlar. Ayrıca vakum hortumundan kolayca ayrılabildiği için fırça gibi farklı aksesuarları doğrudan hortuma hızlıca takabilirsiniz.

    Top view of wet and dry vacuum cleaner showing the hose storage

    Pratik hortum saklama alanı

    Daha da kompakt tasarım ve yerden tasarruf sağlayan saklama imkanı.

    Vacuuming patio deck with the wet and dry vacuum floor nozzle

    Klipsli zemin başlığı

    Kärcher tarafından özel olarak geliştirilen zemin başlıkları, ıslak veya kuru kirlere karşı hızlı ve kolayca ayarlanarak mükemmel bir kir toplama performansı sunar.

    Uygulama alanları

    Dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkan Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler hiçbir kirden geri durmaz. Kuru kirleri de ıslak kirler kadar etkili bir şekilde temizler, hatta büyük miktardaki sıvıları bile zorlanmadan kolayca çeker.

    Kärcher WD 5 P S

    Araç temizliği

    Arabanızı Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeyle iyice temizleyin. Geniş aksesuar yelpazesi, koltuklar ve ulaşılması zor yerler arasında temizlik yapmanızı sağlar.

    Kärcher WD 5 P S

    Yenileme

    Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler kaba molozları da yönetebilir. Yenilikçi filtre sistemi ve sürekli yüksek emiş gücü, temizleme işlemini basitleştirir ve düşük enerji tüketimi ile çalışmayı mümkün kılar. Islak veya nemli moloz bile sorun teşkil etmez.

    Kärcher WD 3 P S

    Atölye

    Ahşap işleri ve atölye çalışmaları sırasında oluşan tozları temizlemek artık çok daha kolay. Entegre prizli modellerde, elektrikli el aletlerinizi doğrudan ıslak kuru süpürgenize bağlayabilirsiniz. Böylece testereyle kesim yapmaya başladığınız anda, çıkan talaşlar otomatik olarak çekilir.

    Kärcher WD 2

    Sıvılar ve parçalar

    Yüksek emiş gücü, sağlam hazne ve filtre torbası olmadan vakumlama seçeneği sayesinde kırık içme şişeleri, küçük su birikintileri veya nemli kirler hiç sorun değil.

    Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Sızan veya dökülen su

    Büyük su birikintilerinin çeşitli nedenleri vardır, ancak her durumda bir Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürge ile tamamen temizlenebilir. Büyük hazne, uzun süre vakum yapabilmenizi ve büyük su birikintilerini hızlı ve zahmetsizce toplamanızı sağlar.

    Wet and dry vacuum cleaners with blower function

    Bahçe

    Islak ve kuru bir elektrikli süpürge, bahçede bile gerçek bir yardımcıdır. Küçük dalları, çakılları, yaprakları kolayca süpürün veya üfleyici işlevini kullanarak bir kenara üfleyin.

    Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

    Dış alan

    Islak ve kuru elektrikli süpürgeler ile teraslar, garajlar, ev girişleri ve merdivenler kısa sürede tekrar temizlenir.

    Garaj temizliği için ipuçları
    Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

    İç alan

    Islak ve kuru elektrikli süpürgeler, yaşam alanlarındaki süpürme için normal elektrikli süpürgeler gibi kullanılabilir ve halı başlığı gibi özel aksesuarlar sayesinde en iyi temizlik sonuçlarını sunar.

    Terminoloji

    Naming convention of Wet and Dry Vacuum Cleaner

    1. Ürün Kategorisi

    WD: Islak ve kuru elektrikli süpürge (Sarı gövdeli)

    KWD: Islak ve kuru elektrikli süpürge (Siyah gövdeli)

    2. Ürün Segmentleri

    WD 6: Uzmanlar / Profesyoneller için

    WD 5: Titiz ve yüksek beklentili kullanıcılar için

    WD 4: Orta düzey / Deneyimli kullanıcılar için

    WD 3: İddialı / İstekli kullanıcılar için

    WD 2: Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için

    3. Donanım Detayları

    P: Elektrikli el aletleri için entegre priz

    S: Paslanmaz çelik hazne

    B: Darbe koruma bariyerli, tekerleksiz model

    W: Tekerlekli, darbe koruma bariyersiz model

    4. Versiyon

    (Bu kısım modelin üretim serisini veya revizyon numarasını belirtir)

    5. Hazne Kapasitesi (Litre)

    30: 30 Litre

    25: 25 Litre

    20: 20 Litre

    19: 19 Litre

    17: 17 Litre

    15: 15 Litre

    12: 12 Litre

    6. Kablo Uzunluğu

    10: 10 metre

    8: 8 metre

    6: 6 metre

    4: 4 metre

    2: 2 metre

    7. Hortum Uzunluğu

    35: 3,5 metre

    22: 2,2 metre

    20: 2,0 metre

    18: 1,8 metre

    8. Vakum Borusu Malzemesi / Filtre Tipi

    T: Paslanmaz çelik borular

    9. Özel Kullanım Alanları ve Donanımlar

    Araba: Araç temizliğine özel aksesuar kiti dahil

    Ev: Ev temizliğine özel aksesuar kiti dahil

    Renovasyon çalışmaları: Tadilat ve yenileme sonrası temizliğe özel aksesuar kiti dahil

    Atölye: Atölye temizliğine özel aksesuar kiti dahil

    Sıkça Sorulan Sorular

    Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerde filtre temizliği nasıl yapılır?

    WD 2 – WD 3 model süpürgelerde kartuş filtre nasıl değiştirilir?

    WD 4 – WD 6 model süpürgelerde yassı pileli filtre nasıl değiştirilir?

    WD 2 – WD 6 model Kärcher ıslak ve kuru süpürgelere toz torbası nasıl takılır?

    WD 3 – WD 6 model Kärcher ıslak ve kuru süpürgelerde hortum nasıl saklanır?

    Front view of WD 1 compact battery and WD 3 battery

    Akülü ıslak kuru elektrikli süpürgeler

    Kärcher'in batarya ile çalışan ve güçlü çok amaçlı elektrikli süpürgeleri, kablolu çok amaçlı elektrikli süpürgelerin ulaşamadığı yerlerde veya arabada, garajın altında, yazlık evde veya arazide olması fark etmeksizin ulaşılması zor alanlarda kapsamlı temizlik ve aynı zamanda kablolu bir cihazla aynı işlevselliği sağlar. Kablo yok, sınır yok: 17 litrelik büyük bir hazneye sahip WD 3 Bataryalı ve kompakt taşınabilir bir tasarımda WD 1 Kompakt Bataryalı.

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    Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Islak ve Kuru Elektrikli Süpürge Aksesuarları: Pratik ve Kapsamlı

    Aksesuarlar, Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için özel olarak geliştirilmiştir. Cihazlarla birlikte, son derece etkileyici temizleme verimliliği sağlarlar ve uygulama yelpazesini genişletirler.

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