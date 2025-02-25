Islak Kuru Süpürge Fiyatları ve Modelleri | Kärcher

Çok işlevlilik, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimizin DNA'sında yer almaktadır. Doğru zemin başlığından ve uygun hortumdan özel filtre sistemlerine kadar tüm bileşenlerimiz mümkün olan en iyi şekilde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeleri kullanıldıkları yerin özel gereksinimlerini karşılayabilir ve tüm alanlarda olağanüstü temizlik sağlayabilir. Güçlü WD serisi ile kirin kuru, ıslak, kaba veya ince olması fark etmez.