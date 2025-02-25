Islak Kuru Süpürge Fiyatları ve Modelleri | Kärcher

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Islak veya kuru fark etmez: Güçlü WD serisi her türlü kiri süpürür! Yüksek emiş güçleri ve tüm zemin yüzeylerinde hızlı, kalıntı bırakmadan kir çıkarmaları, evinizin içine ve çevresine mükemmel temizliği geri getirecek. Islak veya kuru kir için, çeşitli aksesuarlarıyla WD güvenilir bir müttefiktir.
Çok işlevlilik, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerimizin DNA'sında yer almaktadır. Doğru zemin başlığından ve uygun hortumdan özel filtre sistemlerine kadar tüm bileşenlerimiz mümkün olan en iyi şekilde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeleri kullanıldıkları yerin özel gereksinimlerini karşılayabilir ve tüm alanlarda olağanüstü temizlik sağlayabilir. Güçlü WD serisi ile kirin kuru, ıslak, kaba veya ince olması fark etmez.
Geleneksel ev tipi elektrikli süpürgelerin zorlandığı yerde, Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler imdadınıza yetişiyor. Olağanüstü enerji verimliliği ile birleştirilmiş güçlü emiş ile ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler, mükemmel şekilde koordine edilmiş cihazlar ve aksesuarlar sayesinde ideal kir toplama sağlar, hızlı ve kapsamlı temizlik sonuçları elde eder. Keserken, zımparalarken ve çok daha fazlasını yaparken emme aletini kullanmak, çalışma alanınızı temiz tutarak toza ve kire maruz kalmayı azaltır.
Bir sonraki düzeyde kolaylık: kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplar. Hortum ve aksesuarların doğrudan cihaz üzerinde saklanması için alanlar bulunur. Yenilikçi filtre tasarımları, ıslak ve kuru elektrikli süpürgelerin kirle hiç temas etmeden kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, yüksek kalite ve sağlamlık sayesinde uzun kullanım ömürleri, ıslak ve kuru elektrikli süpürgeleri birbirinden ayırır.
Cihazın üzerindeki filtre temizleme düğmesine tek bir dokunuşla, kirli filtreyi hızlı ve etkili bir şekilde kolayca temizleyebilirsiniz.
Ulaşılması zor alanları temizlemek için üfleme fonksiyonunu kullanmanız yeterli.
Planya, testere veya zımpara yaparken çıkan toz ve kirler anında çekilir. Süpürge, bağlı olan elektrikli el aletiyle birlikte otomatik olarak çalışır ve kapanır.
Ergonomik tasarımlı sap, statik elektrik çarpmalarına karşı güvenli bir koruma sağlar. Ayrıca vakum hortumundan kolayca ayrılabildiği için fırça gibi farklı aksesuarları doğrudan hortuma hızlıca takabilirsiniz.
Kirle hiç temas etmeden, filtreyi hızlı ve kolayca çıkarıp boşaltmanızı sağlayan patentli teknoloji.
Daha da kompakt tasarım ve yerden tasarruf sağlayan saklama imkanı.
Çekilen suyun zahmetsizce ve kolayca boşaltılması için.
Zemin başlığı, üzerindeki anahtar sayesinde temizlik durumuna göre (ıslak veya kuru vakumlama) kolayca ayarlanabilir. En ideal kir toplama performansı için tasarlanmıştır.
Islak ve kuru vakumlama işlemleri arasında filtre değiştirmeye gerek kalmaz.
Ulaşılması zor alanları temizlemek için üfleme fonksiyonunu kullanmanız yeterli.
Planya, testere veya zımpara yaparken çıkan toz ve kirler anında çekilir. Süpürge, bağlı olan elektrikli el aletiyle birlikte otomatik olarak çalışır ve kapanır.
Ergonomik tasarımlı sap, statik elektrik çarpmalarına karşı güvenli bir koruma sağlar. Ayrıca vakum hortumundan kolayca ayrılabildiği için fırça gibi farklı aksesuarları doğrudan hortuma hızlıca takabilirsiniz.
Daha da kompakt tasarım ve yerden tasarruf sağlayan saklama imkanı.
Kärcher tarafından özel olarak geliştirilen zemin başlıkları, ıslak veya kuru kirlere karşı hızlı ve kolayca ayarlanarak mükemmel bir kir toplama performansı sunar.
Dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkan Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler hiçbir kirden geri durmaz. Kuru kirleri de ıslak kirler kadar etkili bir şekilde temizler, hatta büyük miktardaki sıvıları bile zorlanmadan kolayca çeker.
Arabanızı Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeyle iyice temizleyin. Geniş aksesuar yelpazesi, koltuklar ve ulaşılması zor yerler arasında temizlik yapmanızı sağlar.
Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler kaba molozları da yönetebilir. Yenilikçi filtre sistemi ve sürekli yüksek emiş gücü, temizleme işlemini basitleştirir ve düşük enerji tüketimi ile çalışmayı mümkün kılar. Islak veya nemli moloz bile sorun teşkil etmez.
Ahşap işleri ve atölye çalışmaları sırasında oluşan tozları temizlemek artık çok daha kolay. Entegre prizli modellerde, elektrikli el aletlerinizi doğrudan ıslak kuru süpürgenize bağlayabilirsiniz. Böylece testereyle kesim yapmaya başladığınız anda, çıkan talaşlar otomatik olarak çekilir.
Yüksek emiş gücü, sağlam hazne ve filtre torbası olmadan vakumlama seçeneği sayesinde kırık içme şişeleri, küçük su birikintileri veya nemli kirler hiç sorun değil.
Büyük su birikintilerinin çeşitli nedenleri vardır, ancak her durumda bir Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürge ile tamamen temizlenebilir. Büyük hazne, uzun süre vakum yapabilmenizi ve büyük su birikintilerini hızlı ve zahmetsizce toplamanızı sağlar.
Islak ve kuru bir elektrikli süpürge, bahçede bile gerçek bir yardımcıdır. Küçük dalları, çakılları, yaprakları kolayca süpürün veya üfleyici işlevini kullanarak bir kenara üfleyin.
Islak ve kuru elektrikli süpürgeler ile teraslar, garajlar, ev girişleri ve merdivenler kısa sürede tekrar temizlenir.
Islak ve kuru elektrikli süpürgeler, yaşam alanlarındaki süpürme için normal elektrikli süpürgeler gibi kullanılabilir ve halı başlığı gibi özel aksesuarlar sayesinde en iyi temizlik sonuçlarını sunar.
1. Ürün Kategorisi
WD: Islak ve kuru elektrikli süpürge (Sarı gövdeli)
KWD: Islak ve kuru elektrikli süpürge (Siyah gövdeli)
2. Ürün Segmentleri
WD 6: Uzmanlar / Profesyoneller için
WD 5: Titiz ve yüksek beklentili kullanıcılar için
WD 4: Orta düzey / Deneyimli kullanıcılar için
WD 3: İddialı / İstekli kullanıcılar için
WD 2: Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için
3. Donanım Detayları
P: Elektrikli el aletleri için entegre priz
S: Paslanmaz çelik hazne
B: Darbe koruma bariyerli, tekerleksiz model
W: Tekerlekli, darbe koruma bariyersiz model
4. Versiyon
(Bu kısım modelin üretim serisini veya revizyon numarasını belirtir)
5. Hazne Kapasitesi (Litre)
30: 30 Litre
25: 25 Litre
20: 20 Litre
19: 19 Litre
17: 17 Litre
15: 15 Litre
12: 12 Litre
6. Kablo Uzunluğu
10: 10 metre
8: 8 metre
6: 6 metre
4: 4 metre
2: 2 metre
7. Hortum Uzunluğu
35: 3,5 metre
22: 2,2 metre
20: 2,0 metre
18: 1,8 metre
8. Vakum Borusu Malzemesi / Filtre Tipi
T: Paslanmaz çelik borular
9. Özel Kullanım Alanları ve Donanımlar
Araba: Araç temizliğine özel aksesuar kiti dahil
Ev: Ev temizliğine özel aksesuar kiti dahil
Renovasyon çalışmaları: Tadilat ve yenileme sonrası temizliğe özel aksesuar kiti dahil
Atölye: Atölye temizliğine özel aksesuar kiti dahil
Kärcher'in batarya ile çalışan ve güçlü çok amaçlı elektrikli süpürgeleri, kablolu çok amaçlı elektrikli süpürgelerin ulaşamadığı yerlerde veya arabada, garajın altında, yazlık evde veya arazide olması fark etmeksizin ulaşılması zor alanlarda kapsamlı temizlik ve aynı zamanda kablolu bir cihazla aynı işlevselliği sağlar. Kablo yok, sınır yok: 17 litrelik büyük bir hazneye sahip WD 3 Bataryalı ve kompakt taşınabilir bir tasarımda WD 1 Kompakt Bataryalı.
Aksesuarlar, Kärcher ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için özel olarak geliştirilmiştir. Cihazlarla birlikte, son derece etkileyici temizleme verimliliği sağlarlar ve uygulama yelpazesini genişletirler.