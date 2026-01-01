Çok Fonksiyonlu fıskiye MS 100, 6-pattern | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-026.0Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Maksimum kapsama alanı: 78 m²
Su debisi
21 l/min
2 bar fıskiye
≤ 8,4 m
4 bar fıskiye
≤ 10 m
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
208 x 199 x 71
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları