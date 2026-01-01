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    Çok Fonksiyonlu fıskiye MS 100, 6-pattern | Kärcher

    Kärcher yellow and black rotating sprinkler with multiple spray patterns on a white background.

    Çok Fonksiyonlu fıskiye MS 100, 6-pattern

    Sipariş numarası: 2.645-026.0

    Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için çok fonksiyonlu ayarlı sulama başlığı MS 100, çok yönlü sulama için 6 püskürtme düzenine sahiptir. Maksimum kapsama alanı: 78 m²