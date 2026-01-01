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    Çok Fonksiyonlu Hortum Seti 1/2" - 30m | Kärcher

    Kärcher garden hose set with spray gun, yellow hose, and various connectors on a white background.

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    IF Design Award 2017

    Çok Fonksiyonlu Hortum Seti 1/2" - 30m

    Sipariş numarası: 2.645-344.0

    30 m 1/2" PrimoFlex® hortum, çok işlevli püskürtme tabancası ve ek aksesuarlar içeren ideal hortum setidir.