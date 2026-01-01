Çok Fonksiyonlu Hortum Seti 1/2" - 30m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-344.030 m 1/2" PrimoFlex® hortum, çok işlevli püskürtme tabancası ve ek aksesuarlar içeren ideal hortum setidir.
Çap
1/2″
Uzatma hortumu (m)
30
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
3.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
290 x 290 x 165
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları