Çok Fonksiyonlu Hortum Seti 1/2" - 30m | Kärcher

Hortum seti, bahçe sulamaya giriş için gereken her şeyi içerir: 30 metrelik 1/2" PrimoFlex® hortum, dört farklı püskürtme foksiyonlu, çok işlevli püskürtme tabancası, döner konforlu tutamak ve damlamaya karşı korumalı membran teknolojisi, Aqua Stop'lu evrensel hortum bağlantısı ve evrensel hortum bağlantısı. Kärcher sulama hattındaki bahçe hortumları son derece esnek, sağlam ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. Avantajları açıktır: uzun hizmet ömrü ve birinci sınıf bahçe bakımı için kolay kullanım.

12 yıl garanti Ekstra dayanıklı 2 x universal hortum konektörü 2.645-191.0 Bilinen tüm markalar ile uyumludur Kilitleme fonksiyonu ile birlikte dört adet seçilebilir püskürtme modu: Yağmurlama akışı, düz akış, aerator akış, sis şeklinde püskürtme Tüm uygulama düzeylerine uygun püskürtme modları Özel çepel teknolojisi Dönebilen, tutacak Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım Yumuşak plastik bileşenler Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için