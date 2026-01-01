Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Çok fonksiyonlu Sprey Tabancası (Debi ayarlı) | Kärcher

    Kärcher garden hose spray nozzle, black and yellow, with ergonomic grip and adjustable spray head.

    Çok fonksiyonlu Sprey Tabancası (Debi ayarlı)

    Sipariş numarası: 2.645-051.0

    Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için 4 püskürtme düzenli sprey başlığı. Kullanışlı tek elle debi kontrolü.