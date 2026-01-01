Conta seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-073.0Üç contalı (2 adet 3/4", 1 adet 1") conta seti. 3/4" dişli musluk konektörleri için ön filtre dahildir.
Diş boyutu
G3/4 + G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
30 x 30 x 3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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