Conta seti | Kärcher

Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, üç contalı (2 adet 3/4", 1 adet 1") conta seti. Conta seti aynı zamanda 3/4" dişli musluk konektörleri için ön filtre de içermektedir. Conta seti en yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.

G3/4 musluk bağlantısı için 1 ön filtre Bahçe hortumuna hızlı bağlantı 3 conta (2x G3/4 için, 1x G1 için) Kullanım kolaylığı için. Universal (1/2", 5/8", 3/4") Tüm bahçe hortumları için uygun