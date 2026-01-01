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    Conta seti | Kärcher

    Four black rubber washers, one with a mesh filter, arranged on a white background.

    Conta seti

    Sipariş numarası: 2.645-073.0

    Üç contalı (2 adet 3/4", 1 adet 1") conta seti. 3/4" dişli musluk konektörleri için ön filtre dahildir.