Dalgıç Pompası Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Tam anlamıyla dayanıklı ve uzun ömürlü olan kirli su dalgıç pompalarımız, ihtiyaç duyulan her yerde görevini kusursuz şekilde yerine getirir. Su baskınlarında hızlı müdahale gerektiğinde ilk tercih olurken, örneğin bahçe süs havuzlarını temizlik öncesinde boşaltmak için de idealdir. Kirli su içinde 30 mm’ye kadar partiküller bulunabilir.
Yassı emişli dalgıç pompalarımız; temiz veya içinde 5 mm’ye kadar partikül bulunan hafif kirli suları tahliye edebilir. Katlanabilir ayak sistemi sayesinde su, 1 mm seviyesine kadar çekilerek neredeyse kuru bir yüzey elde edilir. Bahçe havuzlarının boşaltılması veya bodrumdaki suyun tahliye edilmesi için ideal bir çözümdür.
Kullanım alanına ve tahliye edilecek suyun kirlilik seviyesine göre temiz su veya kirli su dalgıç pompası tercih edebilirsiniz. Aşağıdaki tablo, hangi kullanım için hangi ürünlerin daha uygun olduğunu göstermektedir.
Güçlü, dayanıklı ve ekstra uzun ömürlü: Kärcher dalgıç pompalar tam olarak bu özellikleri sunar. Güçlü su basma kapasitesi sayesinde ev içinde ve çevresinde karşılaşılan en zorlu işlerin üstesinden kolayca gelir ve performans sınıfına bağlı olarak saatte 22.000 litreye kadar su tahliye edebilir. Yağ haznesiyle korunan seramik mekanik salmastra sistemi aşınmayı azaltır ve pompaların kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır.
Yassı emişte sürekli çalışma moduna geçiş için kullanışlı bir detay.
Hortum ile pompa arasında Quick Connect bağlantı sistemi.
Yağ haznesiyle korunan yapı, sızdırmazlık sisteminin kullanım ömrünü uzatır ve pompanın zorlu koşullara karşı dayanıklılığını artırır. Kayıt sonrası 5 yıl garanti sunulur.
İster kirli su tahliyesi ister yassı emiş gerekli olsun, filtre sepeti ihtiyaca uygun kullanım moduna kolayca ayarlanabilir.
Açma ve kapama seviyesini esnek şekilde ayarlamaya imkân tanır. Susuz çalışmaya karşı koruma sağlar.
Yassı emiş modu sayesinde su 1 mm seviyesine kadar tahliye edilir ve yüzey neredeyse kuru kalır.
20 mm’ye kadar toz parçacıkları içeren kirli sular bile güvenli şekilde tahliye edilir.
Yağ haznesiyle korunan seramik mekanik salmastra sistemi, dalgıç pompaların kullanım ömrünü uzatır.
Yüksekliği ayarlanabilir şamandıra şalteri sayesinde açma-kapama seviyesi kolayca ayarlanabilir.
Entegre olarak sunulan veya opsiyonel aksesuar olarak temin edilebilen ön filtre, pompayı tıkanmalara karşı güvenilir şekilde korur.
Seviye sensörü, düşük su seviyelerinde bile anında tepki verir.
Stand katlandıktan sonra, düz emişli dalgıç pompalar suyu 1 mm seviyesine kadar tahliye ederek zeminin neredeyse paspaslanmış gibi kuru kalmasını sağlar.
Seviye sensörünü hareket ettirerek devreye girme seviyesi istenilen şekilde hassas biçimde ayarlanabilir.
Manuel ayardan otomatik ayara kolayca geçiş yapılabilir.
Quick Connect sayesinde hızlı ve güçlü hortum bağlantısı.
Dikkate alınması gereken temel kriterler; uygulamanın ihtiyaç duyduğu debi ve basma basıncıdır (= basma yüksekliği). Hesaplanan değerlere göre pompa performans eğrisinden uygun pompa seçilebilir. Gösterilen pompalar, ülkelere göre mevcut ürün gamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Doğru pompa seçimi büyük ölçüde su miktarına bağlıdır. Su hacmi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(Havuz örneği: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
Kullanım alanına ve uygulamaya bağlı olarak kirli su pompası veya düz emişli pompa tercih edilebilir. Yukarıdaki uygulama tablosu, doğru pompa tipini seçmenize yardımcı olur.
(Örnek: düz emişli pompa)
İlgili diyagramı inceleyin ve kullanmak istediğiniz hortum tipine göre pompa performans eğrileri ile birlikte 10 m uzunluğunda 1” PrimoFlex® hortum veya 10 m uzunluğunda 1 1/4” bez hortuma ait performans eğrilerine odaklanın.
(Örnek: 1” PrimoFlex® hortum)
Artık hortum performans eğrisi ile pompa performans eğrisinin kesişim noktasından yaklaşık debi değerini kolayca okuyabilirsiniz. Daha önce hesapladığınız su hacmini, yatay eksenden okunabilen debi değerine bölerek pompanın tahmini çalışma süresini saat cinsinden hesaplayabilirsiniz.
Pompalama sırasında bir yükseklik farkının* aşılması gerekiyorsa, kullandığınız hortuma ait performans eğrisini ilgili metre değeri kadar yukarı kaydırın.
(Örnek: maksimum yükseklik farkı = 1 m ise, performans eğrisi dikey eksende 1 m yukarı taşınmalıdır.)
SP 9.000 Flat modelinde kesişim noktası yaklaşık 3100 l/saat, SP 17.000 Flat Level Sensor modelinde ise yaklaşık 5000 l/saat değerindedir. Buna göre SP 9.000 Flat ile pompalama süresi yaklaşık 5 saat 45 dakika sürer. SP 17.000 Flat Level Sensor ise işlemi yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayacağından bu uygulama için daha uygun bir çözüm olacaktır.
Güvenilir bir sistem sağlayıcısı olarak, müşterilerimize yüksek kaliteli orijinal aksesuarlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kendini kanıtlamış pompa sistemlerimiz, ev çevresindeki birçok farklı kullanım alanında etkili çözümler sunar. Kärcher orijinal aksesuarları sayesinde her zaman doğru ekipman elinizin altında olur.
Paslanmaz çelik hortum kelepçesi ve kelebek vida sayesinde esnek bez hortum, herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan kolayca bağlanabilir ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde saklanabilir.
Spiral ve bahçe hortumları, tüm Kärcher pompalarına bağlantı için idealdir.
Kärcher adaptör ve bağlantı parçaları sayesinde hortumları ve pompaları güvenli ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.
Çıkarılabilir ön filtre, dalgıç pompanızın çalışma güvenilirliğini artırır ve pompa çarkını olası tıkanmalara karşı korur.
Pompanız için uygun aksesuarları ürün sayfasında bulabilirsiniz.