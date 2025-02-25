Dalgıç Pompası Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Artık hortum performans eğrisi ile pompa performans eğrisinin kesişim noktasından yaklaşık debi değerini kolayca okuyabilirsiniz. Daha önce hesapladığınız su hacmini, yatay eksenden okunabilen debi değerine bölerek pompanın tahmini çalışma süresini saat cinsinden hesaplayabilirsiniz.

Pompalama sırasında bir yükseklik farkının* aşılması gerekiyorsa, kullandığınız hortuma ait performans eğrisini ilgili metre değeri kadar yukarı kaydırın.

(Örnek: maksimum yükseklik farkı = 1 m ise, performans eğrisi dikey eksende 1 m yukarı taşınmalıdır.)

SP 9.000 Flat modelinde kesişim noktası yaklaşık 3100 l/saat, SP 17.000 Flat Level Sensor modelinde ise yaklaşık 5000 l/saat değerindedir. Buna göre SP 9.000 Flat ile pompalama süresi yaklaşık 5 saat 45 dakika sürer. SP 17.000 Flat Level Sensor ise işlemi yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayacağından bu uygulama için daha uygun bir çözüm olacaktır.