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    Dalgıç Pompası Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Dalgıç Pompalar

    Submersible pumps for clear water and dirty water

    Zorlu işler için Kärcher dalgıç pompalar

    Kirli su dalgıç pompaları

    Tam anlamıyla dayanıklı ve uzun ömürlü olan kirli su dalgıç pompalarımız, ihtiyaç duyulan her yerde görevini kusursuz şekilde yerine getirir. Su baskınlarında hızlı müdahale gerektiğinde ilk tercih olurken, örneğin bahçe süs havuzlarını temizlik öncesinde boşaltmak için de idealdir. Kirli su içinde 30 mm’ye kadar partiküller bulunabilir.

    Yassı emişli dalgıç pompa

    Yassı emişli dalgıç pompalarımız; temiz veya içinde 5 mm’ye kadar partikül bulunan hafif kirli suları tahliye edebilir. Katlanabilir ayak sistemi sayesinde su, 1 mm seviyesine kadar çekilerek neredeyse kuru bir yüzey elde edilir. Bahçe havuzlarının boşaltılması veya bodrumdaki suyun tahliye edilmesi için ideal bir çözümdür.

    Uygulama alanları

    Kullanım alanına ve tahliye edilecek suyun kirlilik seviyesine göre temiz su veya kirli su dalgıç pompası tercih edebilirsiniz. Aşağıdaki tablo, hangi kullanım için hangi ürünlerin daha uygun olduğunu göstermektedir.

    Areas of application for dirty water pumps
    Areas of application for clear water pumps

    Öne Çıkanlar

    Güçlü, dayanıklı ve ekstra uzun ömürlü: Kärcher dalgıç pompalar tam olarak bu özellikleri sunar. Güçlü su basma kapasitesi sayesinde ev içinde ve çevresinde karşılaşılan en zorlu işlerin üstesinden kolayca gelir ve performans sınıfına bağlı olarak saatte 22.000 litreye kadar su tahliye edebilir. Yağ haznesiyle korunan seramik mekanik salmastra sistemi aşınmayı azaltır ve pompaların kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır.

    Submersible Pump

    Şamandıra sabitleme aparatı

    Yassı emişte sürekli çalışma moduna geçiş için kullanışlı bir detay.

    Quick Connect

    Hortum ile pompa arasında Quick Connect bağlantı sistemi.

    Seramik mekanik salmastra sistemi

    Yağ haznesiyle korunan yapı, sızdırmazlık sisteminin kullanım ömrünü uzatır ve pompanın zorlu koşullara karşı dayanıklılığını artırır. Kayıt sonrası 5 yıl garanti sunulur.

    2’si 1 arada filtre sepeti

    İster kirli su tahliyesi ister yassı emiş gerekli olsun, filtre sepeti ihtiyaca uygun kullanım moduna kolayca ayarlanabilir.

    Yüksekliği ayarlanabilir şamandıra şalteri

    Açma ve kapama seviyesini esnek şekilde ayarlamaya imkân tanır. Susuz çalışmaya karşı koruma sağlar.

    Yüzeyi neredeyse kuru bırakır

    Yassı emiş modu sayesinde su 1 mm seviyesine kadar tahliye edilir ve yüzey neredeyse kuru kalır.

    Tavizsiz temizlik performansı

    20 mm’ye kadar toz parçacıkları içeren kirli sular bile güvenli şekilde tahliye edilir.

    Kärcher dalgıç pompaların özellikleri ve avantajları

    Submersible pumps – Extremely long-lasting

    Son derece uzun ömürlü

    Yağ haznesiyle korunan seramik mekanik salmastra sistemi, dalgıç pompaların kullanım ömrünü uzatır.

    Submersible pumps – Flexible switching level adjustment

    Esnek açma-kapama seviyesi ayarı

    Yüksekliği ayarlanabilir şamandıra şalteri sayesinde açma-kapama seviyesi kolayca ayarlanabilir.

    Submersible pumps – Perfect protection

    Mükemmel koruma

    Entegre olarak sunulan veya opsiyonel aksesuar olarak temin edilebilen ön filtre, pompayı tıkanmalara karşı güvenilir şekilde korur.

    Submersible pumps – Automatic pump start

    Otomatik pompa çalıştırma

    Seviye sensörü, düşük su seviyelerinde bile anında tepki verir.

    Submersible flat-suction pumps

    Yüzey neredeyse kupkuru kalır

    Stand katlandıktan sonra, düz emişli dalgıç pompalar suyu 1 mm seviyesine kadar tahliye ederek zeminin neredeyse paspaslanmış gibi kuru kalmasını sağlar.

    Submersible pumps – level sensor

    İstenilen seviyede devreye girme

    Seviye sensörünü hareket ettirerek devreye girme seviyesi istenilen şekilde hassas biçimde ayarlanabilir.

    Manual and automatic pump operation

    Manuel ya da otomatik ayarlanabilir

    Manuel ayardan otomatik ayara kolayca geçiş yapılabilir.

    Easy hose connection

    Pratik ve hızlı bağlantı

    Quick Connect sayesinde hızlı ve güçlü hortum bağlantısı.

    Pompanın kapasitesini hesaplama

    Pompa performans eğrisi

    Dikkate alınması gereken temel kriterler; uygulamanın ihtiyaç duyduğu debi ve basma basıncıdır (= basma yüksekliği). Hesaplanan değerlere göre pompa performans eğrisinden uygun pompa seçilebilir. Gösterilen pompalar, ülkelere göre mevcut ürün gamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

    Kärcher submersible pumps curve
    Kärcher submersible pumps curve

    Doğru dalgıç pompa seçimi için örnek hesaplama:

    Doğru pompa seçimi büyük ölçüde su miktarına bağlıdır. Su hacmi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

    • Dikdörtgen alanlarda: uzunluk × genişlik × ortalama derinlik (m) × 1000 = depo/havuz hacmi (l)
    • Yuvarlak alanlarda: çap × çap × ortalama derinlik (m) × 0,78 × 1000 = depo/havuz hacmi (l)

    (Havuz örneği: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)

    Kullanım alanına ve uygulamaya bağlı olarak kirli su pompası veya düz emişli pompa tercih edilebilir. Yukarıdaki uygulama tablosu, doğru pompa tipini seçmenize yardımcı olur.

    (Örnek: düz emişli pompa)

    İlgili diyagramı inceleyin ve kullanmak istediğiniz hortum tipine göre pompa performans eğrileri ile birlikte 10 m uzunluğunda 1” PrimoFlex® hortum veya 10 m uzunluğunda 1 1/4” bez hortuma ait performans eğrilerine odaklanın.

    (Örnek: 1” PrimoFlex® hortum)

    Örnek hesaplama sonucu:

    Artık hortum performans eğrisi ile pompa performans eğrisinin kesişim noktasından yaklaşık debi değerini kolayca okuyabilirsiniz. Daha önce hesapladığınız su hacmini, yatay eksenden okunabilen debi değerine bölerek pompanın tahmini çalışma süresini saat cinsinden hesaplayabilirsiniz.

    Pompalama sırasında bir yükseklik farkının* aşılması gerekiyorsa, kullandığınız hortuma ait performans eğrisini ilgili metre değeri kadar yukarı kaydırın.

    (Örnek: maksimum yükseklik farkı = 1 m ise, performans eğrisi dikey eksende 1 m yukarı taşınmalıdır.)

    SP 9.000 Flat modelinde kesişim noktası yaklaşık 3100 l/saat, SP 17.000 Flat Level Sensor modelinde ise yaklaşık 5000 l/saat değerindedir. Buna göre SP 9.000 Flat ile pompalama süresi yaklaşık 5 saat 45 dakika sürer. SP 17.000 Flat Level Sensor ise işlemi yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayacağından bu uygulama için daha uygun bir çözüm olacaktır.

    • Yükseklik farkı: Su yüzeyi ile hortum çıkış noktası arasındaki mesafe.
    Kärcher submersible pumps curve

    Aksesuarlar

    Güvenilir bir sistem sağlayıcısı olarak, müşterilerimize yüksek kaliteli orijinal aksesuarlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kendini kanıtlamış pompa sistemlerimiz, ev çevresindeki birçok farklı kullanım alanında etkili çözümler sunar. Kärcher orijinal aksesuarları sayesinde her zaman doğru ekipman elinizin altında olur.

    Submersible pumps – fabric hose

    Esnek bez hortum

    Paslanmaz çelik hortum kelepçesi ve kelebek vida sayesinde esnek bez hortum, herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan kolayca bağlanabilir ve yer tasarrufu sağlayacak şekilde saklanabilir.

    Submersible pumps – hose connection

    Güvenilir ve dayanıklı

    Spiral ve bahçe hortumları, tüm Kärcher pompalarına bağlantı için idealdir.

    Submersible pumps – adapters

    Kolay bağlantı

    Kärcher adaptör ve bağlantı parçaları sayesinde hortumları ve pompaları güvenli ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.

    Submersible pumps – prefilter

    Tam donanımlı

    Çıkarılabilir ön filtre, dalgıç pompanızın çalışma güvenilirliğini artırır ve pompa çarkını olası tıkanmalara karşı korur.

    Pompanız için uygun aksesuarları ürün sayfasında bulabilirsiniz.