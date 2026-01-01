Dalgıç pompaları için ön filtre, büyük | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-353.0Sökülebilir paslanmaz çelik ön filtre, pompa pervanesini tıkanmaya karşı korur ve güvenilir işleyiş sağlar.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
210 x 210 x 70
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.