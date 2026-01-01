Dalgıç pompaları için ön filtre, büyük | Kärcher

Sökülebilir paslanmaz çelik ön filtre, pompa pervanesini kaba kir taneciklerinden kaynaklı tıkanmaya karşı korur ve güvenilir işleyiş sağlar. Sökülebilir paslanmaz çelik ön filtre, aşağıdaki dalgıç pompaları için mevcuttur: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 ve SCP 16000.

Çıkarılabilir paslanmaz çelik filtre