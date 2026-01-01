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    Dalgıç pompaları için ön filtre, büyük | Kärcher

    Black and grey Kärcher filter with yellow tabs, featuring a perforated mesh design, placed on a white background.

    Dalgıç pompaları için ön filtre, büyük

    Sipariş numarası: 6.997-353.0

    Sökülebilir paslanmaz çelik ön filtre, pompa pervanesini tıkanmaya karşı korur ve güvenilir işleyiş sağlar.