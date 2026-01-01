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    DB 120 Kir Sökücü Nozül | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black nozzle and grip, set against a white background.

    DB 120 Kir Sökücü Nozül

    Sipariş numarası: 2.642-727.0

    K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.