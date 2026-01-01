DB 120 Kir Sökücü Nozül | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.642-727.0K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
450 x 41 x 41
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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