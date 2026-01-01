Dış cephe temizleme seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.644-249.0Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
3.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
3780 x 338 x 223
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
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