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    Dış cephe temizleme seti | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with a brush attachment and a black rectangular accessory on a white background.

    Dış cephe temizleme seti

    Sipariş numarası: 2.644-249.0

    Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.