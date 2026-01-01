Döner fıskiye RS 120/2 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-020.0Dairesel sulama başlığı RS 120/2, ayarlanabilir püskürtme açısı ile orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 113 m²
Su debisi
16 l/min
2 bar fıskiye
≤ 8 m
4 bar fıskiye
≤ 12 m
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
200 x 248 x 110
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları