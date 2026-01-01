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    Döner fıskiye RS 120/2 | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with black and yellow design, featuring a handle and nozzle attachment.

    Döner fıskiye RS 120/2

    Sipariş numarası: 2.645-020.0

    Dairesel sulama başlığı RS 120/2, ayarlanabilir püskürtme açısı ile orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 113 m²