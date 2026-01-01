Döner fıskiye RS 130/3 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-019.0Döner sulama başlığı RS 130/3 orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 133 m²
Su debisi
15,5 l/min
2 bar fıskiye
≤ 11 m
4 bar fıskiye
≤ 13 m
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
200 x 248 x 100
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları