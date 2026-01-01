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    Döner yıkama fırçası WB 100 | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with black and yellow casing, white bristles, and attachment connector.

    Döner yıkama fırçası WB 100

    Sipariş numarası: 2.643-236.0

    Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.