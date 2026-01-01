Döner yıkama fırçası WB 100 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-236.0Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
270 x 155 x 160
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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