Döşek nozulu | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-755.0Yatak içi ve çevresindeki nişler ve döşeklerin hijyenik vakumlu temizliği için özel döşek nozulu.
Adet (Parça(lar))
1
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
170 x 103 x 40
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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