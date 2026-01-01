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    Döşek nozulu | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle on white background.

    Döşek nozulu

    Sipariş numarası: 6.906-755.0

    Yatak içi ve çevresindeki nişler ve döşeklerin hijyenik vakumlu temizliği için özel döşek nozulu.