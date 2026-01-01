Su filtreli elektrikli süpürge DS 6 | Kärcher

Kärcher DS 6, sadece zeminleri derinlemesine temizlemekle kalmayıp aynı zamanda daha taze bir oda havası sunan ve atık havayı tozdan yüzde 99.95 oranında arındıran su filtreli bir elektrikli süpürgedir. Bu özellik hava kalitesini ve dolayısıyla oda içindeki ferahlık hissini gözle görülür şekilde artırır. Toz torbalı geleneksel elektrikli süpürgelerin aksine, DS 6 su filtreli elektrikli süpürge, filtrenin etrafında yüksek hızda dönen suyun doğal gücünden yararlanır. Emilen kir, yüksek verimlilikle filtrelendiği bu girdaplı sudan geçmek zorundadır ve böylece suyun içinde hapsedilir. Sonuç ise olağanüstü temizlikte ve tazelikte bir çıkış havasıdır.

Çıkarılabilir su filtresi Doldurma ve temizlemesi oldukça kolay Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir Enerji verimli motor Sadece 1400 W ile etkili vakum gücü Az enerji tüketimi Otomatik kablo sarıcı Tek bir butonla hızlı bir şekilde kablo sarılabilir Makine üzeri aksesuar depolama Tüm aksesuarlar aksesuar bölmesinde güvenle saklanabilir