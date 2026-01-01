Su filtreli elektrikli süpürge DS 6 | Kärcher

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Su filtreli elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.195-250.0
Motor değerleri (W)
650
Su filtresi (l)
2
Çalışma yarıçapı (m)
10.2
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
7.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
10.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
532 x 289 x 344
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları