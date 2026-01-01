Su filtreli elektrikli süpürge DS 6 Su Filtreli Elektrikli Süpürge | Kärcher

Su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, zemini tamamen temizlemekle kalmaz, aynı zamanda% 99,5'e kadar tozsuz hava çıkışı sağlar. Bu nedenle çok daha hoş bir iç mekan iklimi oluşur. Filtre torbalı geleneksel elektrikli süpürgelerin aksine, su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, yüksek hızlarda filtre etrafında dönen suyun doğal kuvvetine dayanır. Alınan kir, havadan güvenilir bir şekilde filtrelenir ve suya bağlanır. Sonuç: olağanüstü taze, temiz iç mekan havası.

Çok aşamalı filtre sistemi: yenilikçi su-filtresi, anında yıkanabilir filtre ve HEPA 12 filtre Filtre, havadaki tozları %99.5 oranında temizler Alerjen hastaları için uygundur Çıkarılabilir su filtresi Doldurma ve temizlemesi oldukça kolay Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir Enerji verimli motor Sadece 1400 W ile etkili vakum gücü Az enerji tüketimi Otomatik kablo sarıcı Tek bir butonla hızlı bir şekilde kablo sarılabilir Makine üzeri aksesuar depolama Tüm aksesuarlar aksesuar bölmesinde güvenle saklanabilir