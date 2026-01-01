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    Su filtreli elektrikli süpürge DS 6 Su Filtreli Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with attachments, including a nozzle, filter, cleaning solution, and brush, set against a white background.

    Su filtreli elektrikli süpürge

    DS 6 Su Filtreli Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.195-220.0

    • Makine üzeri aksesuar depolama
    • Alerjik rahatsızlığı olanlar için idealdir (99.99% > 0.3 µm)