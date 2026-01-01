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    Duvar Braketi | Kärcher

    Black Kärcher accessory holder with a curved design and slots for attachments.

    Duvar Braketi

    Sipariş numarası: 2.645-182.0

    Sprey borularının güvenli ve temiz bir şekilde saklanması için pratik duvar braketi aynı zamanda bir bahçe duşu olarak da kullanılabilir.