Duvar Braketi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-182.0Sprey borularının güvenli ve temiz bir şekilde saklanması için pratik duvar braketi aynı zamanda bir bahçe duşu olarak da kullanılabilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
65 x 86 x 146
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.