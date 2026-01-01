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    DUVAR KAĞIDI SÖKME APARATI | Kärcher

    Black Kärcher accessory with a rectangular base and a central handle, featuring multiple slots on its surface.

    DUVAR KAĞIDI SÖKME APARATI

    Sipariş numarası: 2.863-062.0

    Duvar kağıdı sıyırıcı, buhar gücünü kullanarak duvar kağıdını ve yapışkan kalıntılarını temizlemek için idealdir.