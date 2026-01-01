DUVAR KAĞIDI SÖKME APARATI | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-062.0Duvar kağıdı sıyırıcı, buhar gücünü kullanarak duvar kağıdını ve yapışkan kalıntılarını temizlemek için idealdir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
320 x 220 x 100
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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